BigBossLayf takım arkadaşı arıyor - Son Dakika

BigBossLayf takım arkadaşı arıyor

BigBossLayf takım arkadaşı arıyor
Son Güncelleme: 06.04.2021 10:44

BBL, ekip bünyesinde çalışacak takım arkadaşı arıyor. BigBossLayf'a katılmak için neler yapmalısınız?

BigBossLayf kurucularından Okan İlker Demirel'in paylaşımı ile ekip kendileri ile çalışmak üzere "Yetenek Yönetim Uzmanı" pozisyonunda takım arkadaşı aradıklarını duyurdu.

Yetenek Yönetim Uzmanı pozisyonunda aranan özellikler ise şöyle:

Ekip bünyesinde yer alan influencer'lar ile ajans ve markalar arasında bir köprü oluşturabilme

Onaylanan projelerde tüm süreci yönetebilme

Sözleşme, telefon, etkinlik, davetiye, hatırlatma, fatura, toplantı, gönderi, ödeme ve mesaj trafiğini yönetebilme

Paylaşım istatistiklerini düzenli olarak güncelleyip, raporlayabilme

Influencer'ları ve yöneticileri asiste edebilme

Yukarıdaki maddelerde aranan koşulları sağladığınızı düşünüyorsanız ik@bigbosslayf.com adresine CV'nizi yollayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar BigBossLayf takım arkadaşı arıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: BigBossLayf takım arkadaşı arıyor - Son Dakika
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