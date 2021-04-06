BigBossLayf takım arkadaşı arıyor

BigBossLayf kurucularından Okan İlker Demirel'in paylaşımı ile ekip kendileri ile çalışmak üzere "Yetenek Yönetim Uzmanı" pozisyonunda takım arkadaşı aradıklarını duyurdu.

Yetenek Yönetim Uzmanı pozisyonunda aranan özellikler ise şöyle:

Ekip bünyesinde yer alan influencer'lar ile ajans ve markalar arasında bir köprü oluşturabilme

Onaylanan projelerde tüm süreci yönetebilme

Sözleşme, telefon, etkinlik, davetiye, hatırlatma, fatura, toplantı, gönderi, ödeme ve mesaj trafiğini yönetebilme

Paylaşım istatistiklerini düzenli olarak güncelleyip, raporlayabilme

Influencer'ları ve yöneticileri asiste edebilme

Yukarıdaki maddelerde aranan koşulları sağladığınızı düşünüyorsanız ik@bigbosslayf.com adresine CV'nizi yollayabilirsiniz.