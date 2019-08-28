BigChefs Tablet Menü Üzerinden Siparişlerini Almaya Başladı

BigChefs menüleri dijitalleşiyor

BigChefs, dijitalleşme adına büyük bir adım attı ve tablet menü üzerinden sipariş almaya başladı. Vadistanbul şubesinde başlayan uygulamayla yemekler hakkında daha detaylı bilgi alınabiliyor, sipariş kişiselleştirilebiliyor ve beraberinde zamandan tasarruf edilebiliyor.



Dijital yemek deneyimi, BigChefs şubelerine tablet menü olarak geliyor. Tablet üzerinden yönetilen menüyle birlikte, yemekler hakkındaki tüm detaylar öğrenilebilecek, videolar izlenebilecek, merak edilen tarifler alınabilecek; hızlıca cevaplanabilecek anketler ve sorularla ziyaretçilerle interaktif iletişim kurulabilecek. Vadistanbul'daki BigChefs'te sunulan tablet menü, uygulamanın ilk adımı; bir aylık pilot uygulama sonrasında, tablet menü diğer şubelerde de kullanılacak. Bu aşamada menü tabletten incelenip siparişler garsonlara iletilecek; bir sonraki aşamada POS entegrasyonu sağlandıktan sonra siparişler direkt olarak mutfağa yönlendirilecek.



Zengin içerik desteği

Basılı menülere kıyasla tablet menüde çok daha fazla detay ve içerik bulunuyor. BigChefs'in arkasındaki hikaye, yemeklerin içeriği, restoranla ilgili detayları dijital menüde yazı ve fotoğraf dışında video olarak da görmek mümkün. Bunun dışında alerjen uyarıları, servis süresi, seçilen yemeğin yanında önerilen ürünler de BigChefs'in dijital menüsünde bulunabilecek. BigChefs'in 'Toprağın Kadınlarından Sofralara' projesi de menüde yer alacaklardan. Bu sayede, projede emeği olan kadınların yetiştirdiği ürünler de detaylıca görülebilecek.



İnteraktif menü

BigChefs'in dijital menüsünün gelecek aşamasında video içerikler daha çok desteklenecek. Güncel kampanyaların ve önerilerin gerçek zamanlı olarak yer alacağı menüde yeni ürünler, güne özel fırsatlar da bulunacak. BigChefs'in mutfağındaki şefler, kendi tariflerinden reçeteleri tablet menüde paylaşacak. Dijitali kullanmanın avantajı olarak da BigChefs şubelerine gelen müşterilerle daha aktif olarak etkileşim kurulacak.



Farklı dil seçeneği

BigChefs'in tablet menülerinde İngilizce dil seçeneği de bulunuyor. Yabancı misafirler düşünülerek İngilizce de hazırlanan tablet menüde, yemeklerle ilgili detaylar, çeviri desteğine gerek olmadan detaylıca anlatılıyor.