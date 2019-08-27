Son Dakika Haberleri: BigChefs ve Eczacıbaşı Profesyonel'den iş birliği
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BigChefs ve Eczacıbaşı Profesyonel'den iş birliği

33 dakika önce

Ev dışı tüketim sektörünün öncü şirketlerinden Eczacıbaşı Profesyonel, BigChefs ile yeni bir işbirliğine imza attı.

BigChefs ve Eczacıbaşı Profesyonel'den iş birliği, System.String[]

Ev dışı tüketim sektörünün öncü şirketlerinden Eczacıbaşı Profesyonel, BigChefs ile yeni bir işbirliğine imza attı. Eczacıbaşı Profesyonel, iki yıl süreyle BigChefs restoranlarının temizlik ve kağıt ürünlerini tedarik edecek.


Türkiye'nin önde gelen restoran zincir markası BigChefs, Eczacıbaşı Profesyonel ile yeni bir işbirliğine imza attı. Yapılan açıklamada; iki yıllık işbirliği kapsamında, Eczacıbaşı Profesyonel, tüm BigChefs restoranlarında özel üretim peçete, taşınabilir dispenser, el yıkama ve genel temizlik ürünleri ile yer alacak.


BigChefs misafirleri mükemmel hijyeni fark edecek


Bu işbirliği ile mükemmel hijyeni daha geniş alanlara ulaştırabileceklerini belirten Eczacıbaşı Profesyonel Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin, "Eczacıbaşı Profesyonel olarak işletmelerin ihtiyaçlarına uygun hizmet ve ürün geliştiriyoruz. BigChefs ile de bir araya gelerek ihtiyaçlarını tespit ettik ve doğru ürünleri belirledik. BigChefs misafirlerine Eczacıbaşı Profesyonel farkını hissettireceğiz" dedi.


Geri dönüşümlü kağıt ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Özbilgin, daha az enerji ve daha az su harcanarak üretilen ürünlerin, çevreye duyarlı işletmeler için etkili bir alternatif olduğunu vurguladı. Özbilgin, BigChefs gibi doğaya duyarlı restoranların artmasını temenni ettiklerini belirtti. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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