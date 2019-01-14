BigChefs Yeni CEO'su Cenk Akın

BigChefs'le birlikte BigCatering ve Buselik markalarını da bünyesinde bulunduran şirket, yönetimine yeni bir CEO atadı. Cenk Akın, kariyerinde pek çok başarıya imza atmış bir profesyonel olarak kısa süre önce göreve başladı. Geçmişte ulusal ve uluslararası önemli markalarda üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Akın, BigChefs'in yurtdışına açılma projelerine de geniş bilgi birikimi ile hız ve yön verecek.

2007 yılından beri misafir memnuniyetine öncelik veren ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen restoran zinciri markası haline gelen BigChefs, yurtiçi ve yurtdışında büyümeye devam ederken, markasını bir profesyonele emanet etti. CEO görevine atanan Cenk Akın, toplamda 55 şubesi ve 2.200 çalışanı bulunan BigChefs markasını yönetecek. Akın, aynı zamanda BigChefs çatısı altındaki BigCatering ve gerçek bir İstanbul meyhanesi Buselik'in yönetiminden de sorumlu olacak.

Kariyerinde, ulusal ve uluslararası farklı markalarda üst düzey yöneticilik yapan Akın, son olarak sektörün önemli isimleri İtalyan restoranzinciri Eataly'de Genel Müdür, İstanbul Doors Group 'ta CEO, D.ream'de bir süre Managing Director olarak görev yaptı.1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği'nden mezun olan Akın, 1991'de San Francisco Üniversitesi'nde finans MBA'ini tamamladı. PERYÖN-Türkiye İnsan Yönetimi Derneğinin Yönetim Kurulu üyesi olan Akın, aynı zamanda Türkiye Gönüllü İtfaiyeciler Birliğinin de kurulmasında önemli rol oynadı.