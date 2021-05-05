Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı

Neredeyse her gün yeni bir akımın başladığı sosyal medyanın yeni trendi '20'li yaş fotoğraf paylaşma' oldu. Birçok ünlünün katılarak gençlik hallerini paylaştığı akıma en ilginç yorum Bige Önal'dan geldi.

DOLAR KURUNU PAYLAŞTI

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu Bige Önal, akıma doların 2001 yılındaki kuru ve günümüzdeki kurunu kıyasladığı bir fotoğrafı paylaşarak dahil oldu. Oyuncunun 1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım akımın en ilginç paylaşımları arasında yer aldı.

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızı olan Bige Önal, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Kısmetim Otel dizisi ile yaşayan Bige Önal; Göç Zamanı, Maral, Benim Adım Gültepe, Yasak, Elde Var Hayat ve Halil İbrahim Sofrası, Bir Başkadır dizilerinde rol almıştır. Ayrıca, Olanlar Oldu ve Martıların Efendisi filmlerinde de rol alan Önal, şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karakterini oynuyor.