Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı - Son Dakika

Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı

05.05.2021 15:31
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı, System.String[]

Bir süredir sosyal medyada devam eden 20'li yaşlardan fotoğraf paylaşma akımına dahil olan güzel oyuncu Bige Önal, ilginç paylaşımıyla dikkat çekti. Kendi fotoğrafını paylaşmayı tercih etmeyen Önal, bunun yerine 2001 yılındaki dolar kurunu paylaştı.

Neredeyse her gün yeni bir akımın başladığı sosyal medyanın yeni trendi '20'li yaş fotoğraf paylaşma' oldu. Birçok ünlünün katılarak gençlik hallerini paylaştığı akıma en ilginç yorum Bige Önal'dan geldi.

DOLAR KURUNU PAYLAŞTI

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu Bige Önal, akıma doların 2001 yılındaki kuru ve günümüzdeki kurunu kıyasladığı bir fotoğrafı paylaşarak dahil oldu. Oyuncunun 1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım akımın en ilginç paylaşımları arasında yer aldı.

20'li yaş akımına katılan Bige Önal, kendi fotoğrafı yerine doların 2001 yılındaki kurunu paylaştı

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızı olan Bige Önal, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Kısmetim Otel dizisi ile yaşayan Bige Önal; Göç Zamanı, Maral, Benim Adım Gültepe, Yasak, Elde Var Hayat ve Halil İbrahim Sofrası, Bir Başkadır dizilerinde rol almıştır. Ayrıca, Olanlar Oldu ve Martıların Efendisi filmlerinde de rol alan Önal, şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karakterini oynuyor.

20'li yaş akımına katılan Bige Önal, kendi fotoğrafı yerine doların 2001 yılındaki kurunu paylaştı
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı

Bige Önal, İstanbul, dolar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (37)
  • Türkmen: dolar kurunun yüksek olması devletçe işimize geliyor kimse farkında degil yurtdışından gelen yatırımcıların işine geliyor ülke 5 yıl öncekine göre şimdi daha çok kalkınıyor bu iş böyle küreselcilere kafa tutuyoruz emperyalizm e kafa tutuyoruz ama milletimiz sadece ve sadece laf üretmekle meşguller üniversite bitiyor neymiş atanamadık lan nankör evinin baş köşesine oturmuş elinde telefon bunu söylüyorsun hiç çabalamıyorsun iş bulmak için boş konuşmaya gerek yok bizim halkımıza iyi oluyor layık Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • Aden aden : En flash yön mü? Hani nirde yahu hersey cok mükemmel en parlak yokluk içinde gözüm kamaşii tabi göremiyek lovvv Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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