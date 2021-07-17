Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut İynemli'den flaş hamle

6 yıldır beraber olan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftinin yollarını ayırması şaşkınlık yaratmıştı. Ayrılık sonrası İynemli'nin ilk işi bakın ne oldu...

Üç hafta önce Göcek'te beraber tatil yapan çiftten Aras Bulut İynemli, ayrılık sonrası Önal'la beraber yaşadığı Zekeriyaköy'deki evden taşındı ve Cihangir'de "Çukur" dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu'nun üst katına taşındı. (tv100-Birsen Altuntaş) "LÜTFEN BİR DAHA SORMAYIN" Bige Önal geçen günlerde gazetecilerle karşılaşmış ve evlilik sorusuna "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" cevabını vermişti.

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