Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum - Son Dakika

Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum

06.04.2021 10:31
Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum, System.String[]

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal, 64 yaşında hayatını kaybetti. Önal'ın vefatı oyuncu kızı Bige Önal'ı derdinden etkiledi.

Babasına duyduğu özlemi sosyal medya hesabından paylaşan Önal, 'Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. 'Unutur muyum' diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime... Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum...; Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar. Seni seviyorum babiş.' mesajını yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Bige Önal'ın en büyük destekçisi oyuncu sevgilisi Aras Bulut İyneli

Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum

Erhan Önal, Bige Önal, Medya, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum - Son Dakika Magazin


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