BİGG-Ege Yeni Girişimci Adaylarını Bekliyor
1 saat önce
Ege Teknopark, Ege Üniversitesi, nüvEGE Kuluçka Merkezi ve EÜ EBİLTEM-TTO'nun deneyim, yetkinlik ve altyapılarını bir araya getiren bir ön kuluçka programı olan BİGG-Ege, yeni dönemde başarıyı birlikte yakalayacağı yeni girişimci adaylarını arıyor.
TÜBİTAK'ın iki yüzbin TL'lik hibe desteği sağladığı "Bireysel Genç Girişim" programı ile bir startup kurmak isteyen girişimci adaylarına özel destek sağlayan resmi arayüz kuruluşu BİGG- Ege'nin operasyonlarını koordine eden kuluçka merkezi nüvEGE'li girişim takımlarının yüzde 85'i TÜBİTAK'tan destek alarak şirketleşti.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "EGE Teknopark ve nüvEGE Kuluçka Merkezi olarak; genç girişimcilere BİGG-EGE programımız aracılığıyla mentorluk, iş planı hazırlama, girişimcilik kampları, eğitimler ve ön kuluçka hizmetleri sağlıyoruz. Girişimcilerimize hayallerini gerçekleştirme yolunda destek olmaya devam ediyoruz.TÜBİTAK, Genç Girişim Programı ile teknoloji girişimcilerini geri ödemesiz ve karşılıksız iki yüzbin TL hibe ile destekliyor.Genç girişimcileri BİGG sürecinde aramızda görmek istiyoruz" diye konuştu.
BİGG-Ege ön kuluçka programı, parçası olduğu nüvEGE Kuluçka Merkezi tematik odağı ve uzmanlığı doğrultusunda; İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Akıllı Üretim Sistemleri, Sağlık ve İyi Yaşam ile Sürdürülebilir Tarım ve Beslenmealanlarındaki başvuruları kabul ediyor. BiGG-Ege ön kuluçka programına kabul edilen girişimciler, nüvEGE Kuluçka Merkezi ekosisteminin bir parçası haline gelerek teknoloji girişimciliği yolculuklarında; birebir koçluk, mentorluk, girişimcilik eğitimi, patent araştırması, iş modelleme ve altyapı fırsatlarından yararlanma fırsatı buluyor
BİGG-Ege, teknoloji ve Ar-Ge odaklı iş fikri olan ve bir girişim kurmak isteyenleri bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru şartlarına"www.biggege.org" adresinden ulaşılabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:42 Kaynak: Bültenler
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