BİGİAD Başkanı İnan, Güroymak'taki tekstil atölyelerini gezdi - Son Dakika

Bitlis Genç İş Adamları Derneği (BİGİAD) Başkanı Kemal İnan, Güroymak ilçesinde faaliyet yürüten tekstil atölyelerini ziyaret etti.

Atölyeleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan İnan, ilçede yaklaşık 800 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Çalışanların büyük bölümünün genç kızlardan oluştuğunu ifade eden İnan, "Genel olarak yurt dışı ve İstanbul'daki firmalar için üretim yapılıyor. İlçede istihdamın artması bizi mutlu ediyor." dedi.