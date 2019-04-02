Bihed Başkanı Seval, İzmir'de Yaşanan Meslektaşlarına Yönelik Darp Olayını Kınadı
1 saat önce
Bilecik Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu (BİHED) Başkanı Dr. Sevilay Seval, İzmir'de yaşanan meslektaşlarına yönelik darp olayını kınadı.
Bilecik
Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu (BİHED) Başkanı Dr. Sevilay Seval, İzmir
'de yaşanan meslektaşlarına yönelik darp olayını kınadı.
Dr. Sevilay Seval, İzmir Bornova
'da 11 kişiden oluşan hasta yakınları 2 doktor ve 1 hemşireye uygulanan şiddet ile ilgili açıklama yaptı. Seval açıklamasında, "İzmir Bornova 29 Nolu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezinde N.E.Y. adlı kişi, eşinin ilaçlarını yazdırmak için Aile Sağlık Merkezi (ASM)'ne başvurmuştur. Kişiye 'hastanın kendisi olmadan işlem yapılamayacağı' söylenmiştir. Bunun üzerine 11 kişi toplanarak geri gelmişler görevli 2 doktor,1 hemşireyi sopalarla darp etmişlerdir. Araya giren komşu esnafı, bekleyen hastalar ve eczane kalfası da darp edilmiştir. Saldırıya uğrayan kişilerin vücutlarında kırık, ekimozlar ve kafa travması mevcuttur. ASM 'de de maddi hasar vardır. Hekimler hastasını görmeden kanunlar ve deontoloji gereği ilaç yazamazlar, reçete düzenleyemezler. Sağlık bakanlığı ve Sağlık Güvenlik Kurumu (SGK
) bu konuda halkı bilinçlendirmez farklı çözümler üretmez, vatandaşa sorumluluk ve yaptırımlar yüklemez ise bu olaylar artarak devam edecektir. Yapılan bu saldırı Sağlıkta Şiddet değil ASM basılarak uygulanan 'sağlıkta terör'dür. Kanunlara aykırı isteği yerine getirilmeyen şahıs ve toplanan 11 kişi sağlık personeline değil devletimize, kanunlara, düzene şiddet uygulamışlardır. Gerekli anayasal düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi noktasında yüce meclisimize ve sağlık bakanlığımıza sesleniyoruz: Artık yeter bu son olsun. Bu vahim olayın tekrarlarının yaşanmamasını temenni ediyoruz ve yapılanları esefle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:52 Kaynak: İHA
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