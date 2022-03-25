BİHİ SERGİSİ MECİDİYEKÖY'DE AÇILDI - Son Dakika
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BİHİ SERGİSİ MECİDİYEKÖY'DE AÇILDI

25.03.2022 22:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BİHİ sergisi Mecidiyeköy Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BİHİ sergisi Mecidiyeköy Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hattat Muhammet Mağ'ın 11 eseri sergide yer yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Hattat Muhammet Mağ, 11 eserlik BİHİ onun adıyla hat sanatının sahip olduğu çizgisel yüksek estetik değerlerini Mecidiyeköy sanatta sanatseverlerle buluşturuyoruz. Hat sanatının muhabbetlerden çıkartılıp yaşam alanlarına dahil edilmesi. Yaşadığımız modern çağda yerini almasını sağlamaktır. Bu eserlerin en önemli unsurlardan bir tanesi ilk defa arşiv belgelerinden yararlanılıp resim ve hat sanatının bir arada icra edildiği eserlerden oluşmaktadır. Hat sanatı bir Türk sanatıdır. Bunu burada ısrarla savunmaya konuşmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Küratör Belkıs Kamut Aktürk ise, 17 yüzyılda başlayıp, 19 yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden sıra dışı bir form BİHİ. Bismillah'ın B ve H harflerinin kısaltılarak kullanılmış harfidir BİHİ. Osmanlı arşivlerinden bulup çıkardığımız özel bir formdur BİHİ. 11 farklı resimle bu sergiyi açtık dedi.

BİHİ SERGİSİ MECİDİYEKÖY'DE AÇILDI
BİHİ SERGİSİ MECİDİYEKÖY'DE AÇILDI
BİHİ SERGİSİ MECİDİYEKÖY'DE AÇILDI
BİHİ SERGİSİ MECİDİYEKÖY'DE AÇILDI
BİHİ SERGİSİ MECİDİYEKÖY'DE AÇILDI
BİHİ SERGİSİ MECİDİYEKÖY'DE AÇILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİHİ SERGİSİ MECİDİYEKÖY'DE AÇILDI - Son Dakika


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