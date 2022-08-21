Çin'in Guizhou Eyaletinde Kırsal Turizm - Son Dakika
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Çin'in Guizhou Eyaletinde Kırsal Turizm

21.08.2022 17:50
Çin'in Guizhou Eyaletinde Kırsal Turizm

BİJİE, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Bijie kentindeki Bailidujuan idari bölgesinde, manzarasıyla ünlü bir yeri ziyaret eden turistler, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Yanlin/Xinhua)

BİJİE, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Bijie kentindeki Bailidujuan idari bölgesinde, manzarasıyla ünlü bir yeri ziyaret eden turistler, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Yanlin/Xinhua)

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Çin'deki Limanların Konteyner İşlem Hacmi Yılın İlk Yedi Ayında Büyüme Kaydetti Çin'deki Limanların Konteyner İşlem Hacmi Yılın İlk Yedi Ayında Büyüme Kaydetti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Guizhou Eyaletinde Kırsal Turizm - Son Dakika

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