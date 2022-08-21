BİJİE, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Bijie kentindeki Bailidujuan idari bölgesinde, manzarasıyla ünlü bir yeri ziyaret eden turistler, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Yanlin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin'in Guizhou Eyaletinde Kırsal Turizm - Son Dakika
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.