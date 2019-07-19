Son Dakika Haberleri: Bijon anahtarlı hırsız kaçamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bijon anahtarlı hırsız kaçamadı

58 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen zanlı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bijon anahtarlı hırsız kaçamadı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen zanlı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 10 Temmuz gecesi Aydınevler Mahallesi'nde bir ikametten 2 bin lira çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin olay yerinden kaçtığı motosikletin plakasını belirledi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti ve hırsızlık şüphelisini Kasaplar Mahallesi'nde kısa bir takibin ardından yakaladı. Polis tarafından gözaltına alınan A.A.Ç.'nin üzerinde 2 adet eldiven, 1 adet el feneri, 1 adet bijon anahtarı, 1 adet imitasyon kolye ucu ve 1,1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılan A.A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:16:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bijon anahtarlı hırsız kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]