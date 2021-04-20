BİK, basın kuruluşlarına Kovid-19 destek paketi süresini 30 Haziran'a uzattı - Son Dakika

Basın İlan Kurumu (BİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı tedbirleri, 30 Haziran'a kadar uzatma kararı aldığını duyurdu.

BİK'ten yapılan açıklamada, resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınların salgından minimum etkilenmesi ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle gazetelerin mağduriyet yaşamamaları için BİK Genel Kurul kararının 1, 2 ve 3. maddelerinin, 30 Haziran'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartları kapsayan kararlar şu şekilde sıralandı:

"- 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin Ek 2. maddesi kapsamında yapılan uygulamalardan yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

Gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği'nin 46, 66, 72, 73, 79 ve 81. maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacak.

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler ile yalnız reklam yayınlama hakkını haiz süreli yayınlar, yayın yerlerinde yetkili makamlarca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilen günler için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği'nin 27. maddesinin birinci fıkrasının b, ç, d ve ğ bentlerinden muaf tutulacak."