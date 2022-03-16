BİK Diyarbakır Şube Müdürü Başeğmez'den, Beyoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Basın İlan Kurumu (BİK) Diyarbakır Şube Müdürü Osman Başeğmez, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başeğmez, Bağlar Belediyesini ve yönetimini basın dostu olarak gördüklerini, belediye ile son derece iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

Başeğmez, "Başkanımızın ortaya koyduğu bakış açısıyla Diyarbakır basınımıza önemli gün ve haftalarda destekler alıyoruz. Bu desteklere ilave olarak, belediye meclis karar özetinin birçok il ve ilçe belediyesinde olduğu gibi Bağlar ilçemizde de gazetelerde yayınlatılması için başkanımız ekibine talimat verdi. Başkanımıza değerli kabulleri ve basın dostu yaklaşıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Beyoğlu da, basının Diyarbakır'ın tanıtımı için önemli olduğuna işaret ederek, yerel basının yaşaması ve gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Beyoğlu, "Kamuoyunu aydınlatma adına önemli bir misyon üstlenen basınımızın güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz. İmkanlarımız dahilinde bugüne kadar gerekli desteği sağladık. Bundan sonra da bu hususta üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.