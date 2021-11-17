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BİK Genel Müdürü bölge basını ile buluştu - Son Dakika

BİK Genel Müdürü bölge basını ile buluştu

17.11.2021 14:44

BİK Genel Müdürü bölge basını ile buluştu BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Haberciliği gazeteciler olarak internet medyasına öğretmeliyiz" Basın İlan Kurumu Genel Müdür Rıdvan Duran, Diyarbakır'da düzenlendiği programda bölge gazetecileri ile bir araya geldi.

BİK Genel Müdürü bölge basını ile buluştu

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Haberciliği gazeteciler olarak internet medyasına öğretmeliyiz"

DİYARBAKIR - Basın İlan Kurumu Genel Müdür Rıdvan Duran, Diyarbakır'da düzenlendiği programda bölge gazetecileri ile bir araya geldi. Duran, "Biz gazetelerin ayakta kalması gerektiğini ve gazetecilik kültürünü internet medyasına aktarmalarını istiyoruz. Bu haberciliği, gazeteciler olarak internet medyasına öğretmeliyiz" dedi.

BİK Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da düzenlendiği programda bölge gazetecileri ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel ve ulusal medya temsilcileri, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Muş ve Bingöl'de yayın yapan gazetelerin muhabir ve temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan BİK Genel Müdürü Duran, yerel medyanın önemine ve sektörün dijital dönemindeki etkinliğinin önemine dikkat çekti.

Birçok sektörde olduğu gibi gazetecilik sektöründe de pandeminin farklı etkileşimleri olduğunu ifade eden Duran, "Özellikle dijital ve internet dünyasının ne kadar hayatımıza daha fazla girdiğini, daha baskın olduğunu yaşadık, gördük. İnsanların birbirlerini kullandığını, gazeteyi kullanmadığını, okumadığını gördük. ve ciddi tiraj kayıpları yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Biz de bu dönemde Basın İlan Kurumu olarak daha pandeminin ilk başkanında bildiğiniz gibi ciddi önlemler aldık. Sektörün ayakta kalabilmesi için bu işi en hafif zayiatla atlatabilmesi için gazetelerimizi rahatlatan bir dizi önlem aldık ve bu önlemlerin bir kısmı pandemiyle devam ettiği için devam ediyor. Tabii bu dönemde biz de kurum olarak 50'nin üzerinde dijitalleşme eğitimleri verdik. İnternet medyamızı geliştirme eğitimleri verdik. Bunlar gazeteler üzerine eğitim verdi. Yani gazetelerin internet sayfalarını geliştirdikleri daha iyi internet sayfaları oluşturduk. İçerik ürettikleri bir eğitim çalışması verdik" diye konuştu.

"Gazetecilik kültürü internet medyasına aktarılmalı"

Yalan haber kirliliğinden çok rahatsızlık duyduklarını ve internet medyasına doğru haber kültürünü oluşturmak için çaba harcadıklarını aktaran Duran, "Dünya değişiyor ve artık hızlı bir değişim var. Biz de buna adapte olmalıyız. Bu bizim önümüzde bir kriz olarak görülüyor. Pandemi öncesinde gazetelerdeki reklam kaybının yüzde 30 fazla olduğunu biliyoruz. Ama internet medyasında tam aksine yüzde 10'nun üzerinde artış var. Yoksa sektör çok anlamda yokuş aşağı gidiyor. Hep beraber bunun farkındayız. Biz gazetelerin ayakta kalması gerektiğini düşünüyorum. Gazetecilik kültürünü internet medyasına aktarmalılar diye düşünüyoruz. Çünkü internet medyasındaki tiraj biliyorsunuz onların tabiriyle, tırnak içerisinde tıklanma çok önemli. Doğru haber, yanlış haber, önemli değil. Hemen haberi giriveriyorlar ve o haber ne kadar tirajı alıyorsa, onlar için bu önemli. Çünkü biliyorsunuz işte reklam verilirken de ne kadar tıraş almış bu internet medyası? Oraya bakıyorlar. Yalan haber ne kadar yapmış doğru haber ne kadar yapmış ona bakmıyorlar. Biz bu yalan haber kirliliğinden çok rahatsızız. Bu yalan haberi bastıracak olan doğru haberde gazetecilik üzerinden gelecek. Bu işi çok profesyonelce yapan internet siteleri var asla onlara en ufak bir sözüm yok. Kurumsallaşmış bu hakikaten çok becerikli, birçok şehirde var bu karşılaştığımız. Ama bu işin üstesinden gelecek olan yine biziz. Doğru haberle gazetecilikteki o haber doğrulattırma yöntemiyle birlikte geliştirdiğiniz internet sayfaları üzerinden biz bu haberciliği gazeteciler olarak internet medyasına öğretmeliyiz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı soru cevap şeklinde devam ederken, gazetecilerin sorunlarının konuşmasının sonrası son buldu.

BİK Genel Müdürü bölge basını ile buluştu
BİK Genel Müdürü bölge basını ile buluştu
BİK Genel Müdürü bölge basını ile buluştu
BİK Genel Müdürü bölge basını ile buluştu

Basın İlan Kurumu, Diyarbakır, İnternet, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BİK Genel Müdürü bölge basını ile buluştu - Son Dakika


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