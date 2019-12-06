Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Anadolu ve yerel basının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Anadolu basını Türkiye'nin kılcal damarlarını ekrana ve gazete sütunlarına getiren basındır. 15 Temmuz darbe girişiminde duruşlarını gördük." dedi.

Diyarbakır'da bir otelde BİK tarafından, Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle "İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi" konusunda bölgede görev yapan basın mensuplarına yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan Duran, yaptığı açıklamada, dünyada artık internet çağının geliştiğini, haberciliğin de internete doğru kaydığını söyledi.

Özellikle yerel ve yeni nesil gazeteciliğin internet ortamına taşınmasıyla ilgili eğitim çalışması başlattıklarını ifade eden Duran, Diyarbakır'daki toplantının bu çalışmanın dördüncüsü olduğunu bildirdi.

Duran, gazetelerin bu işin kültürünü bildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar kendi gazetelerinin anlayışını ve kültürünü internet medyasına da yansıtsınlar. Bu şekilde kendilerini yenileyerek, geliştirsinler. Türkiye'de bölge bölge dolaşarak bu toplantıları yapacağız. 6 ilden yaklaşık 80 gazeteci katıldı. 2 gün sürdü ve çok başarılı bir eğitim çalışması oldu."

Duran, internette habercilik yapan gazetecilerin de yazılı basında olduğu gibi aynı kültürü bu mecraya taşıyarak, seviyeli ve düzeyli habercilik anlayışının geliştirmesini istediklerini aktardı.

Son Yargı Reformu Paketi'nde yerel ve ulusal basını etkileyecek resmi ve icra-iflas ilanlarının kaldırılmasına dönük bir gündemin olduğuna, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bu kafa karışıklığını ortadan kaldırdığına işaret eden Duran, bu nedenle yerel basının güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Duran, yerel basının güçlendirilmesi adına projeler hazırlayacaklarını, gazeteciliğin yerelde de artık ulusal gibi prensiplere sahip olduğunu gösterecek çalışma dizisi olacağını kaydetti.

"Anadolu basını Türkiye'nin kılcal damarlarını ekrana ve gazete sütunlarına getiren basındır. 15 Temmuz darbe girişiminde duruşlarını gördük." ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Ülkemizde herhangi bir tasallut olduğunda duruşlarını göstererek, milletin sağduyusunu ve vicdanını sayfalarına taşıdılar ve bundan sonra da taşıyacaklarına inanıyoruz. Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü savunan ve pekiştiren aktörler olarak görüyoruz. Anadolu ve yerel basın bizim için çok kıymetli. Onlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantı sonunda gazetecilere sertifikaları verildi.