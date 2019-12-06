BİK Genel Müdürü Duran'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi 95'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret eden BİK Genel Müdürü Duran, anne ve babalara gül verdi, desteklerini iletti.

Duran, yaptığı açıklamada, bir vatandaş olarak, bu milletin bir evladı olarak anneleri ziyaret etmek istediğini söyleyerek, "Allah bir an önce çocuklarına kavuştursun inşallah. Milleti, bu toplumu bölmeye çalışanlara bu milletin vicdanı müsaade etmeyecek. Bunun bir örneğini burada görüyoruz." dedi.

En basit konularda sosyal medya ve çeşitli yayın kuruluşlarıyla ortalığı ayağa kaldıran insan hakları savunucularının burada bulanmamalarının aslında ne kadar bir vicdana sahip olduklarının göstergesi olduğunu söyleyen Duran, "Bu millet, bu anne ve babaların gözyaşlarıyla terörü silip, süpürecek, bu memleketten uzaklaştıracak inşallah. Biz 1071'den beri beraber yaşıyoruz, bu millet birlikte yaşıyor. Kimsenin gücü milletimizi, bu vatanı bölmeye yetmeyecek inşallah." ifadesini kullandı.