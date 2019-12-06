BİK Genel Müdürü Duran'dan evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran beraberindeki heyetle birlikte, HDP Diyarbakır il binası önünde 95 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.



Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, HDP Diyarbakır il binası önünde 95 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen ve desteklerini ileten Duran, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan anne ve babalara gül verdi.



"Annelerin ve babaların gözyaşları terörü silip süpürecek"



Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, bir program vesilesiyle Diyarbakır'da olduklarını söyledi. Duran, "Bir vatandaş olarak ve bu milletin bir evladı olarak, bu annelerin, babaların duyarlılığını görmezden gelemezdik. Allah bir an önce çocuklarını kavuştursun inşallah ve bu milleti bu toplumu bölmeye çalışanlara bu milletin vicdanı müsaade etmeyecektir. Biz bunun bir örneğini burada görüyoruz. Tabi maalesef en basit konularda bile dünyayı ayağa kaldıran sosyal medyalarla, çeşitli yayın kuruluşları ile ortalığı ayağa kaldıran uluslararası insan hakları savunucularının buralarda olmamasının aslında ne kadar vicdana sahip olduklarının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Bu annelerin bu babaların gözyaşları bu terörü silip süpürecek ve bu memlekette uzaklaştıracaktır. Biz 1071 yılından beri beraber yaşıyoruz ve bu millet birlikte yaşıyor. Kimsenin bizi ve bu vatanı bölmeye gücü yetmeyecektir" diye konuştu.



Yapılan ziyaretin ardından BİK Genel Müdürü Duran ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR