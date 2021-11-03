Üye Girişi
BİK Genel Müdürü Duran Gaziantep'te kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

BİK Genel Müdürü Duran Gaziantep'te kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleriyle buluştu Açıklaması

03.11.2021 13:43
BİK Genel Müdürü Duran Gaziantep'te kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleriyle buluştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, kamu kurum ve kuruluşlarının halka ilişkiler ve medya alanlarında görevli çalışanlardan empati kurulmasını isteyerek, "Sizler de bir vatandaş olarak kamu kurumlarında nasıl karşılanmak istiyorsanız bulunduğunuz kurumlarda da...

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, kamu kurum ve kuruluşlarının halka ilişkiler ve medya alanlarında görevli çalışanlardan empati kurulmasını isteyerek, "Sizler de bir vatandaş olarak kamu kurumlarında nasıl karşılanmak istiyorsanız bulunduğunuz kurumlarda da vatandaşlarla iletişimleriniz o şekilde yapın isteriz." dedi.

Duran, Gaziantep Valiliği, BİK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) işbirliğinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Kurumlarının Basın ve Halkla İlişkiler Birimlerinde Çalışan Personelin Kurumsal İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi" programında yaptığı konuşmada, gazetelerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler ile medya kısımlarıyla eğitim çalışmaları organize ettiklerini söyledi.

2000'li yılların ardından kamu kurumlarında iletişim kavramının ön plana çıktığını anlatan Duran, "Daha öncesinde kurumlarda tek taraflı yapılan ve vatandaşın dilekçeyle müracaat ettiği iletişim, iki taraflı gerçekleştirilen bir eylem oldu. Teknolojin gelişmesi ve dijitalleşmeyle vatandaşın ulaşabildiği birçok alan var. Kamu kurumlarımız da e-nabız ve e-devlet gibi uygulamalarla dijitalleşme anlamında birçok özel kuruluşun önünde gidiyor." diye konuştu.

Duran, 2019 verilerine göre CİMER'e müracaatın 3 milyonu geçtiğine işaret ederek, vatandaşların CİMER'i kullanmayı çok iyi bildiğini dile getirdi.

Bu konuda kurum ve kuruşlardaki hakla ilişikler ve medya çalışanlarına büyük iş düştüğünü vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Çünkü kurumlardaki ilgili birimlerimizin çalışanları, devletin gülen yüzüdür. Vatandaşa kapı-duvar olmayan, açılan yüzüsünüz. Vatandaş bir şekilde üst yöneticilere, hele ki sosyal medyanın bu kadar üst düzeyde kullanıldığı bir dönemde çok faklı kanallarla ulaşabiliyor, derdini ve sorununu aktarabiliyor. Bunun yanında istismar da edebiliyor. Kamu yöneticileri bu konuda mağdur da olabiliyor, bununda farkındayız. Bu konuda özellikle hassasiyetli olunmasını bekliyoruz. Vatandaşlarla empati kurulmasını istiyoruz. Sizlerde bir vatandaş olarak kamu kurumlarında nasıl karşılanmak istiyorsanız bulunduğunuz kurumlarda da vatandaşlarla iletişimleriniz o şekilde yapın isteriz."

Vali Davut Gül ise vatandaş ve devlet arasındaki ilişkinin değiştiğini söyledi.

Geçmişte vatandaşların televizyon ve radyoyla kendilerini ifade ettiğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın talepleri var ve devlet olarak bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Millet patron, bizler de vatandaşlara hizmet eden kamu görevlileriyiz. Patronun millet olduğu yerde de vatandaşlarla iletişim için olabildiğince iletişim kanallarının kullanılması gerekiyor. Sadece onlara usulen verilen bir cevap değil, taleplerini yerine getirecek açıklayıcı bilgi vermek durumundayız."

Gül, kurumların resmi sosyal medya hesapların olması ve aktif şekilde kullanılması gerektiğine de dikkati çekti.

Yarın sona erecek ve yaklaşık 60 çalışanın katıldığı eğitim programında akademisyen ve eğitmenler, katılımcılara sunum ve bilgilendirmeler yapacak.

BİK Genel Müdürü Duran Gaziantep'te kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleriyle buluştu Açıklaması
BİK Genel Müdürü Duran Gaziantep'te kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleriyle buluştu Açıklaması
BİK Genel Müdürü Duran Gaziantep'te kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleriyle buluştu Açıklaması
BİK Genel Müdürü Duran Gaziantep'te kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleriyle buluştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu, Halkla İlişkiler, Medya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BİK Genel Müdürü Duran Gaziantep'te kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çöpten aldığı ürünleri 23 ayrı ülkeye 300 liradan satıyor 13:55 Çöpten aldığı ürünleri 23 ayrı ülkeye 300 liradan satıyor Gençlerin taşlı ve bıçaklı kavgasına tepki çeken sözler: O da kaşınıyor 13:45 Gençlerin taşlı ve bıçaklı kavgasına tepki çeken sözler: O da kaşınıyor" 17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı 13:30 17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi 12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı 11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı 11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı

Son Dakika Haberleri
14:00 Belediye Başkanı tepki çeken "Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" sözleri hakkında konuştu: Dilim sürçtü
13:47 Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti
13:45 Gençlerin taşlı ve bıçaklı kavgasına tepki çeken sözler: O da kaşınıyor"
13:40 Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor
13:30 17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı
13:24 Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun
13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın
12:46 Japonya spikerin zor anları
12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
Belediye Başkanı tepki çeken Belediye Başkanı tepki çeken "Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" sözleri hakkında konuştu: Dilim sürçtü         
14:00
Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti         
13:48
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:41
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun         
13:24
Japonya spikerin zor anları Japonya spikerin zor anları         
12:46
Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu         
12:24
Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi         
11:59
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi         
11:13
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 14:06:00. #1.12#
SON DAKİKA: BİK Genel Müdürü Duran Gaziantep'te kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement