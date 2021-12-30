Üye Girişi
BİK Genel Müdürü Duran, kurumun 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BİK Genel Müdürü Duran, kurumun 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirdi Açıklaması

30.12.2021 14:38
BİK Genel Müdürü Duran, kurumun 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirdi Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, resmi ilan ve reklamların yayınlanmasıyla basına sağlanan kamu desteğinin, 2021 yılı sonu itibarıyla 606 milyon Türk lirasını bulduğunu bildirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, resmi ilan ve reklamların yayınlanmasıyla basına sağlanan kamu desteğinin, 2021 yılı sonu itibarıyla 606 milyon Türk lirasını bulduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde faaliyet gösteren BİK'in yetkileri kapsamında, resmi ilan ve reklam alma hakkına haiz 982 gazete bulunduğu aktarıldı.

BİK'in 1961 yılından beri Türk basınının kamudaki en büyük destekçisi olduğu belirtilen açıklamada, kurumun aynı zamanda Basın Ahlak Esasları'na yönelik uygunluk denetimleri ile basının görevlerini ifa ederken, oluşabilecek ihlallerin de önüne geçtiği vurguladı.

Basın İlan Kurumunun 2021 yılı faaliyetleri

Açıklamada, kurumun 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, 2 yıllık süre zarfında 45 ili ziyaret etme fırsatı bulduklarını ve bu illerdeki basın temsilcileriyle buluşarak, sektörün durumu ve geleceği adına istişarelerde bulunduklarını, bu toplantılardan çıkan değerlendirmeleri baz alarak mevzuat çerçevesinde çalışmalarına yön verdiklerini belirtti.

Pandemi başta olmak üzere yaşanan gelişmelerden etkilenen gazeteler ve gazeteciler için çok sayıda destek paketi hazırlayarak sektörün nefes almasını sağladıklarını ifade eden Duran, şu bilgileri paylaştı:

"Resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığımız tedbirlerden fiili satışla ilgili maddenin süresini 28 Şubat 2022'ye kadar uzattık. Kurumumuz tarafından 2021 yılında; 2 bin 367 basın mensubuna, 14 milyon 352 bin Türk lirası faizsiz borç para verildi, 6 gazeteye 1 milyon 240 bin Türk lirası kredi açıldı, 78 gazeteci derneğine ise 350 bin Türk lirası yardım yapıldı. Yine Lozan Barış Antlaşması kapsamındaki topluluklarca (Ermeni, Rum ve Yahudi) çıkarılan 9 gazeteye de 2021 Şubat'ta 350 bin Türk lirası yardım yapıldı. Resmi ilan ve reklamların yayınlanmasıyla basına sağlanan kamu desteği, 2021 yılı sonu itibarıyla 606 milyon Türk lirasını buldu."

"Türk basınının yanında olmaya devam edeceğiz"

"Yerel Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi, Dijitalleşme ve Sosyal Medya" başlıklı eğitimlere 70 ilden 816 sektör çalışanının katıldığını aktaran Duran, kalkınma ajansları, İŞKUR ve KOSGEB ile yürüttükleri ortak projelerden ise 189 kişinin istifade ettiğini, bu etkinliklere katılan 1005 kişinin eğitimlerin sonunda sertifikalarını aldıklarını bildirdi.

Rıdvan Duran, kamu yayıncılığı konusundaki iddialarını "Basının Gözünden Ayasofya" ve "Hatay Devleti Resmi Gazetesi" adlı iki kitapla sürdürdüklerini belirterek, "Geriye oldukça verimli bir yıl bırakırken, umut, azim ve kararlılık ile yeni yıla hazırlandığımızı, Türk basınının yanında olmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

YORUMLAR
500

Basın İlan Kurumu, Türkiye, Kamu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BİK Genel Müdürü Duran, kurumun 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı! Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı!         
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede..         
14:44
Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak         
14:35
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49

Son Dakika Haberleri
14:45 Son 3 gün! İşte emekli zammı için masadaki formüller
14:34 Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak
14:23 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum
14:13 Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı
14:02 Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
13:59 Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu
13:46 Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı
13:34 Kerem Bürsin, hakkında bilmediğiniz her şey bu haberde! İşte genç kızların sevgilisinin sırları
13:28 Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı
13:16 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 14:58:34. #1.11#
SON DAKİKA: BİK Genel Müdürü Duran, kurumun 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement