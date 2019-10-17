Son Dakika Haberleri: BİK Genel Müdürü Duran, Vali Bilmez'i ziyaret etti
Son Dakika Güncel BİK Genel Müdürü Duran, Vali Bilmez'i ziyaret etti

BİK Genel Müdürü Duran, Vali Bilmez'i ziyaret etti

11 dakika önce

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran beraberindekiler ile birlikte Van Valisi Mehmet Emin Bilemez'i ziyaret etti.

BİK Genel Müdürü Duran, Vali Bilmez'i ziyaret etti, System.String[]

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran beraberindekiler ile birlikte Van Valisi Mehmet Emin Bilemez'i ziyaret etti.


Bazı programlara katılmak üzere Van'a gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran beraberinde İnsan Kaynakları Daire Başkanı Engin Öztürk ve beraberindeki heyet ile birlikte Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Bilmez ve Genel Müdür Duran ziyaret anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu. - VAN

Basın İlan Kurumu, Emin Bilmez, Van, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
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