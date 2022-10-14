BİK Genel Müdürü Erkılınç "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi"ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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BİK Genel Müdürü Erkılınç "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi"ni değerlendirdi Açıklaması

14.10.2022 09:58
BİK Genel Müdürü Erkılınç "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi"ni değerlendirdi Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, ???????Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Yapılan değişiklikler, gazetelerimize can suyu olacak, internet medyasına yeni bir hüviyet kazandıracak, dezenformasyonla etkin mücadelede yeni...

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, ???????Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Yapılan değişiklikler, gazetelerimize can suyu olacak, internet medyasına yeni bir hüviyet kazandıracak, dezenformasyonla etkin mücadelede yeni bir sayfa açacaktır." ifadesini kullandı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre Erkılınç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yasalaşarak yürürlüğe giren kanun değişikliklerinin getirdiği kazanımların ülke, BİK ve medya sektörü için hayırlı olmasını dileyen Erkılınç, "BİK olarak görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde, kanun çalışmalarının başladığı ilk günden Genel Kurul'da oylandığı son ana kadar var gücümüzle çalışarak, paydaşı olduğumuz basın kuruluşlarının kazanımlarının artması için mücadele verdik. Yapılan değişiklikler, gazetelerimize can suyu olacak, internet medyasına yeni bir hüviyet kazandıracak, dezenformasyonla etkin mücadelede yeni bir sayfa açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa değişikliğiyle BİK'e yeni sorumluluklar yüklendiğini ve bugüne kadar özveri ile yürütülen çalışmaların enerjisi yüksek şekilde sürdürüleceğine inandığını kaydeden Erkılınç, "Resmi ilanların varlığını kanuni güvence altına alan yeni yasa ile 'sansür' yakıştırmasıyla süslenen algı operasyonları sürecinde oluşan kayıpları telafi etmek, gazetelerin gelirlerini artırarak çeşitlendirmek birinci önceliğimiz olacaktır. Resmi ilanların geleceğine dair belirsizliğin ortadan kaldırılması ile birlikte artık yolumuz açık, hedefimiz bellidir." ifadelerini kullandı.

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve beraberinde gelen dijital yeniliklerin medyayı küresel ölçekte şekillendirdiğine işaret eden Erkılınç, tiraj tabloları, satış rakamları ve yapılan haberlerin kamuoyuna etkisi hesaplandığında gazetelerin dönüşüme olan ihtiyacının, internet medyasının ise kimlik arayışının bir gerçek olduğunu belirtti.

Erkılınç, "Yeni yasa ile birlikte internet haber siteleri yasal bir zemine oturacak, bu yasal zemin ile birlikte resmi ilan alabilmelerinin önü açılacaktır. Ayrıca internet medyası çalışanlarının senelerdir dile getirdikleri özlük hakları sorunu çözülmüş, basın kartı alarak akredite olabilmeleri sağlanmıştır." açıklamasını yaptı.

"Basınımızı yaşatmaya kararlıyız"

Araştırma raporlarının Türkiye'nin dünya üzerinde dezenformasyona en çok maruz kalan ülkelerden biri olduğunu gösterdiğini aktaran Erkılınç, dezenformasyonla mücadelede etkin bir pozisyon alınarak, milli güvenlik, kamu sağlığı ve haber alma hürriyetinin güvence altına alındığını vurguladı.

BİK Genel Müdürü Erkılınç, şunları kaydetti:

"Basın İlan Kurumu olarak tüm kısır tartışmaların ötesinde yasa sürecinin sonrasına dair hazırlıklarımız önceden başlamış, mevzuat çalışmalarımız ve dijital altyapı inşası ise tüm hızıyla sürmektedir. Üzerimize yıkılmaya çalışılan tüm algılara rağmen, basınımızı yaşatmaya, medyamıza bir gelecek perspektifi sunmaya kararlıyız. Bu vesileyle yeni Basın Yasası çalışmalarına lehte, aleyhte katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi sizlerle kaderimiz ortak ve birlikte çok güçlüyüz. Büyüyen ailemizle, geleceğe yürümeye hazırız."

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Kaynak: AA

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