BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Balıkesir'deki yerel gazetelerin temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Balıkesir'de yerel gazetelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Yurt genelinde ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirmeye devam eden BİK Genel Müdürü Duran, Balıkesir'de merkez ve ilçelerde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan 37 gazetenin temsilcileriyle bir araya gelerek yazılı basının geleceği, sorunları, çözümleri ve sektörde yaşanan dijital dönüşüme yönelik istişarelerde bulundu.

Balıkesir Kent Konseyi binasında düzenlenen, gazete temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, BİK İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk ve BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren de katıldı.

Duran, burada yaptığı konuşmada, sektörde yaşanan dijital dönüşüme vurgu yaparak yerel gazetelerin sektörde yaşanan dijital dönüşümü yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti.

İnternet sitelerinin alt yapı ve tasarım olarak okuyucu odaklı tasarlanmasının gerekliliğine değinen Duran, internet haber sitelerinin içerik ve özgünlük yönleriyle zenginleştirilmesinin okuyucu trafiğinde olumlu etki yaratacağını dile getirdi.