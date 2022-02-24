BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'dan basın sektörü adına teşekkür Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'dan basın sektörü adına teşekkür Açıklaması

24.02.2022 17:24
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'dan basın sektörü adına teşekkür Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, resmi ilan fiyat tarifesinde sağlanan önemli artışın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel basına, basın özgürlüğüne ve sektörün gelişmesi adına verdiği desteği gösterdiğini bildirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, resmi ilan fiyat tarifesinde sağlanan önemli artışın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel basına, basın özgürlüğüne ve sektörün gelişmesi adına verdiği desteği gösterdiğini bildirdi.

Duran, Resmi İlan Fiyat Tarifesinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine bir mesaj paylaştı.

Mesajında, dünyanın ve Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiği bu günlerde, pandemi başta olmak üzere yaşanan olumsuz gelişmelerden en çok etkilenen sektörler arasında basın sektörünün yer aldığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde devletimizin atmış olduğu kararlı adımlarla başarılı bir mücadele örneği sergilediğimiz bu zor dönemde gazeteler ve gazete çalışanları için çok sayıda destek paketi hazırlayarak, sektörün nefes almasını sağladık. Genel Kurulumuz tarafından teklif edilen resmi ilan fiyat tarifesinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi ilan fiyat tarifesi, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için 35 TL'ye, diğer gazeteler için ise 63 TL'ye yükseltildi. Fiyat tarifesindeki bu önemli artış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yerel basına, basın özgürlüğüne ve sektörün gelişmesi adına verdiği desteği göstermektedir. Yeni resmi ilan fiyat tarifesinin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte, başta teklifimizi onaylayan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerini bizden esirgemeyen İletişim Başkanı'mız Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ve kararda emeği geçen Genel Kurul üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Basın İlan Kurumu, cumhurbaşkanı, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'dan basın sektörü adına teşekkür Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Zonguldaklı yazılım mühendisliği öğrencisi savaşın ortasında mahsur kaldı!
17:16 Son Dakika: Karadeniz'de Odessa'dan kalkan Türk iş insanına ait Marshall Adaları bayraklı gemi vuruldu!
17:14 Ukraynalı babanın, savaşa giderken kızına attığı son bakış yürek parçaladı!
17:01 Ünlü futbolcular Ukrayna'da mahsur kaldıkları otelden dünyaya seslendiler!
16:53 Türkiye'de bulunan Ukraynalılar ülkelerindeki çaresizliği gözyaşları içerisinde anlattı: Rusya her taraftan atak yapıyor
16:53 50'den fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti! Başkent Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti
16:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara savaş uyarısı: Riskli yatırımlardan kaçının, TL'ye güvenin
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 17:31:38. #1.11#
SON DAKİKA: BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'dan basın sektörü adına teşekkür Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement