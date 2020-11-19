BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Düzce'deki yerel gazetelerin temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Düzce'de yerel gazetelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Yurt genelinde ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirmeye devam eden BİK Genel Müdürü Duran, Düzce merkez, Akçakoca ve Yığılca'da resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan gazetelerin temsilcileri ve haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, yazılı basının geleceği, sorunları, çözümleri ve sektörde yaşanan dijital dönüşüme yönelik istişarelerde bulunuldu.

Düzce Belediyesi Erguvan Tesislerinde düzenlenen, gazete temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Düzce Gazeteciler Cemiyeti temsilcisi Erol Tayhan da katıldı.

Duran, burada yaptığı konuşmada, pandemi dönemi ve pandemi sonrasında yerel medyanın görevleri, BİK'in yerel medyaya desteği konularına değindi.