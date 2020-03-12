BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran: "Yerel medyanın, tirajın çok çok ötesinde etkisi var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran: 'Yerel medyanın, tirajın çok çok ötesinde etkisi var' - Son Dakika

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran: "Yerel medyanın, tirajın çok çok ötesinde etkisi var"

7 saat önce

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel medyanın, tirajın çok ötesinde etkisi olduğunu belirterek, "Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz çünkü diğer büyük ana akım gazetelerde yereldeki haberleri göremeyiz.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran:

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel medyanın, tirajın çok ötesinde etkisi olduğunu belirterek, "Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz çünkü diğer büyük ana akım gazetelerde yereldeki haberleri göremeyiz." dedi.

Duran, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'yi de 42. şube olarak Basın İlan Kurumu uhdesinde değerlendireceklerini söyledi.

Kentte kendilerinden resmi ilan alan 4 gazete bulunduğunu dile getiren Duran, "Öncelikle gazetelerimiz biraz 'BİK'in standartları bizi yorabilir' diye düşünebilirler. Ama sonrasında gelirlerinin artacağı konusunda rahat olsunlar. Çünkü özellikle kayıp kaçak konusunda ve bizim birtakım faaliyetlerimiz çerçevesinde gelirlerinin de artacağını ümit ediyoruz. Kendi gelecekleri açısından da bir standarda oturtmuş olacaklar. İnşallah hayırlısıyla Kırıkkale ve sonrasında diğer illerle beraber devam edeceğiz." diye konuştu.

Duran, dijitale geçilmesinin ardından yazılı basında çok ciddi tiraj kayıpları olduğuna dikkati çekerek, artık insanların telefonlarından gazete veya haberleri okuduğunu vurguladı.

Yazılı basını ayakta tutmaya çalıştıklarını aktaran Duran, şöyle konuştu:

"Hatta geçen Adalet Bakanımız da açıklamada bulundu. İcra basın ilanlarının gazetelerden kaldırılması tartışılıyordu. Bu konuda bizim temaslarımız oldu, Adalet Bakanımız son noktayı koydu ve TBMM'ye getirmedi. Bu, gazeteler için büyük bir kayıp olacaktı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Yerel medya, tirajın çok çok ötesinde bir etkisi olan medya. Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz çünkü diğer büyük ana akım gazetelerde yereldeki haberleri göremeyiz. Yerel gazetelerin, demokrasinin işlemesinde de çok büyük katkısı var, özellikle yerel demokrasilerin. Biz gazetelerimize sahip çıkacağız, ayakta kalmalarını istiyoruz. Tabii onların dijitale dönüşle ciddi adımlar atmaları gerekiyor. Bu konuda eğitim çalışmalarımız da var."

"Çok büyük gazeteler bile dijitale dönüyor"

Duran, bir gazetecinin, internet sitelerine resmi ilan verilmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığını sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Biz resmi ilan alan gazetelerin internet siteleri de aktifse zaten onlara ilave bir katkı veriyoruz. Ama internet yasası henüz çıkmadı. Onların henüz gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor ve biz de onu bekliyoruz. Bu çalışmanın neticesinde mevcut gazetelerin hakkını ihlal etmeden neler yapabiliriz, onları birlikte istişare edeceğiz. Dijital dönüşüm artık kaçınılmaz. Bunu mevcut gazetelerimiz de artık orada eleman bulundurarak güncellemeleri, hiç olmazsa 18 saat güncelleme yapmaları gerekiyor. İçerik ve özel haber üretmeleri, kendilerini bu işe adapte etmeleri gerekiyor. Çünkü bu artık dünyanın kaçınılmazı. Çok büyük gazeteler bile dijitale dönüyor. Biz de kendimizi buna hazırlayacağız."

Vali Sezer de Kırıkkale'de 13 gazetenin ekonomik sıkıntıdan dolayı 4 gazetede birleştiğini, dolayısıyla basın hizmetini zorlukla yerine getirdiklerini ifade etti.

Basın İlan Kurumu, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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