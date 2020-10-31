BİK Genel Müdürü, yerel gazete sahipleriyle bir araya geldi - Son Dakika

BİK Genel Müdürü, yerel gazete sahipleriyle bir araya geldi

31.10.2020 12:01
BİK Genel Müdürü, yerel gazete sahipleriyle bir araya geldi, System.String[]

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Antalya'da resmi ilan yayın hakkı bulunan gazete temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün durumu ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Antalya'da resmi ilan yayın hakkı bulunan gazete temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün durumu ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Antalya'da merkez ve ilçe gazetelerinin temsilciyle bir araya geldi. DSİ lokalinde düzenlenen toplantıda Genel Müdür Duran'a BİK Antalya Şube Müdürü Nedim Engin ve şube personeli eşlik etti. Basın İlan Kurumu'nun faaliyetleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Genel Müdür Duran, gazete sahiplerinden yaşanan sıkıntıları dinledi.

Dönüşümlü yayın dönemi ekonomik kayıpları önledi

Covid 19 salgını kapsamında 4 ay süreyle uygulanan dönüşümlü yayın modelinin hem çalışan gazetecilerin sağlığının korunması hem de gazete işletmelerinin ekonomik kayıplarının önlenmesi bakımında isabetli bulan gazete sahipleri, uygulama için BİK Genel Müdürü Duran'a teşekkür etti. Yerel gazetelerin sıkıntılarını anlatan gazete sahipleri, resmi ilanların azalmasından yakındı. Gazete sahipleri, kamu idarelerinin 'torba ihale' diye tabir edilen yöntemlerle ihale sayısını azaltmasının yanı sıra, aynı cins mal ve hizmet alımlarını parçalara bölmek suretiyle, doğrudan temin yoluna gitmesinin ilan kayıplarına yol açtığını dile getirdi. İcra ilanlarının yerel gazetelere yönlendirilmesi hususunda bağlayıcı kanun çıkarılmasının önemine dikkat çeken gazete sahipleri, Basın İlan Kurumu'nun sürece önderlik etmesin istedi.

Güç birliği önerisi

Önceliklerinin her daim yerel gazetelerden yana olduğunu, yerel gazetelerin bulundukları kentlerde yerel demokrasinin gelişimine önemli katkıları olduğunu belirten Genel Müdür Duran, "Basın İlan Kurumu üzerine düşen görevi yapıyor, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Yerel gazeteler o kentin bir futbol takımından daha az öneme sahip değildir. Şehrin spor kulübüne nasıl sahip çıkılıyor, destekleniyorsa, yerel gazetelerin daha da çok desteklenmesi gerekiyor. Bunun olması için yerel gazetelerin güç birliği halinde olması gerekir. Bulunduğunuz kentin yerel dinamiklerini harekete geçirmek gerekiyor. Bu güç birliği sağlanırsa, işimiz inanın daha kolay. Dile getirdiğiniz sorunların gerek kendi bünyemizde, gerekse Ankara nezdinde çözümü için elimizden gelen çabayı göstereceğimizden şüpheniz olmasın." dedi. - ANTALYA

BİK Genel Müdürü, yerel gazete sahipleriyle bir araya geldi
BİK Genel Müdürü, yerel gazete sahipleriyle bir araya geldi
BİK Genel Müdürü, yerel gazete sahipleriyle bir araya geldi

Basın İlan Kurumu, Antalya, Gazete, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BİK Genel Müdürü, yerel gazete sahipleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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