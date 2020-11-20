BİK Genel Müdüründen Sakarya basınına ziyaret - Son Dakika

BİK Genel Müdüründen Sakarya basınına ziyaret

20.11.2020 17:26
BİK Genel Müdüründen Sakarya basınına ziyaret, System.String[]

Sakarya'da günlük yayın yapan gazetelerin temsilcileriyle bir araya gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Yerel gazeteleri bir şehrin kılcal damarları olarak görüyoruz" dedi.

Sakarya'da günlük yayın yapan gazetelerin temsilcileriyle bir araya gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Yerel gazeteleri bir şehrin kılcal damarları olarak görüyoruz" dedi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ve Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş, Sakarya'da günlük olarak yayın yapan gazete temsilcileri ile bir araya gelerek gazetecilerin sorunları ve taleplerini dinledi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (SATSO) toplantı salonunda gerçekleşen birliktelikte karşılıklı fikir alışverişleri yapılırken, Rıdvan Duran'ın bizzat şehre gelmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten gazete temsilcileri, kurumla aralarındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini istediklerini söylediler.

Gazetelerimizin gazetecilik anlayışını internet sitelerine taşımalı

Birliktelikte söz alan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ise, "Bugün Kocaeli'ndeydik 134 tane internet sitesi var ve bir şekilde artık insanların özellikle pandemiden sonra daha da yoğun kullandığı ve rahatlıkla ulaşabildiği bir platform haline geldi. Biz istiyoruz ki gazetelerimizin gazetecilik anlayışını internet sitelerine taşımaları çünkü çok yaygın internet siteleri var bunların birçoğu kurumsallaşamadı, merdiven altı diye tabir edebileceğimiz şekilde internet siteleri oluşmaya başladı. Kurumsallaşan internet sitelerinin bu konun dışında tutarak şunu diye bilirim bu siteler yüzünden yanlış haber doğru haberin önüne geçiyor" dedi.

Yerel gazetelerin yaşaması için bir çok kuruma görev düşüyor

Yerel gazeteleri önemsediklerini belirten ve yerel gazetelerin yaşamasıyla alakalı bir çok kuruma görev düştüğünü belirten Duran, "Yerel gazetelerimizi önemsiyoruz. Ulusalın ötesinde yerellerle ilgili bir takım çalışmalar yapacağız. Yerel gazeteleri bir şehrin kılcal damarları olarak görüyoruz. Çok önemsiyoruz bir şehrin sorunlarını, güzelliklerini yerel gazetelerden daha iyi anlatabilecek bir mecra yok. Sakarya spor bizim için çok önemli ama Sakaryaspor'u anlatacak yerel gazeteler olmazsa biz herhangi bir spor gazetesinde veya ulusal bir gazetenin spor sayfasında Sakaryasporla ilgili detayları göremeyiz, bu bilgileri alamayız. Bunun için yerel gazetelerin yaşamasıyla ilgili kamu kurumlarımıza, siyasetçilerimize, STK'larımıza da bence büyük görevler düşüyor. Bence buraları sadece ticarethane olarak görememek lazım neticede yerel gazetelerimiz kamu görevi yapıyorlar" diye konuştu. - SAKARYA

BİK Genel Müdüründen Sakarya basınına ziyaret
BİK Genel Müdüründen Sakarya basınına ziyaret
BİK Genel Müdüründen Sakarya basınına ziyaret
BİK Genel Müdüründen Sakarya basınına ziyaret
BİK Genel Müdüründen Sakarya basınına ziyaret

Basın İlan Kurumu, Gazeteler, Sakarya, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BİK Genel Müdüründen Sakarya basınına ziyaret - Son Dakika


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