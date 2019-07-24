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BİK Malatya Şube Müdürü Kuru'dan, FGHC'ye ziyaret

1 saat önce

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetini (FGHC) ziyaret etti.

BİK Malatya Şube Müdürü Kuru'dan, FGHC'ye ziyaret, System.String[]
Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetini (FGHC) ziyaret etti.

BİK Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru, geldiği Elazığ'da, yerel medya ziyaretlerinin ardından basında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl kutlanan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' kapsamında FGHC'yi ziyaret etti. Ziyarette Kuru, FGHC Başkanı Semih Erdem, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren FGHC Başkanı Semih Erdem, " Yaşar bey, bir ay önce Kastamonu'dan Malatya'ya atandı. Anlamlı olan bu günde müdürümüzün bizi ziyaret etmesi sevindirdi. Kendilerine teşekkür eder, görevinde başarılar dileriz" dedi.

24 Temmuz'un, çalışan gazetecilerin bayramı ve sansürün kaldırıldığı önemli bir gün olduğunu ifade eden BİK Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru ise, "Gazetecileri kutluyorum. Kastamonu'da gazetecilerle yapmış olduğumuz güzel çalışmaları ve projeleri inşallah iş birliği ile Malatya ve Elazığ'daki gazeteler ve cemiyetlerle sürdürürüz. Amacımız gazetecilerle birlik beraberlik ve iletişim içerisinde buranın sorunlarını gidermek . Güzel projelerle birlikte olacağız. Basın İlan Kurumu hiçbir şekilde ayrı değildir. Biri varsa diğeri de vardır. Biz böyle hareket ediyoruz. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'deki gazetelere katkı verebilirsek kendimizi mutlu hissederiz. Bu amaçla çalışacağız"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ
Basın İlan Kurumu, Malatya, Elazığ, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:19 Kaynak: İHA
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