Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Arda Aşkın, AÜ İletişim Fakültesi Dekanı Erhan Eroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın, Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu'nun ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre Aşkın ziyaretinde, iletişim fakülteleri ile yerel medyanın paydaş kuruluşlar olduğunu belirterek, iletişim fakültelerinden mezun olan gazeteci adaylarının istihdam edilebilmesi için Basın İlan Kurumunun gazetelerin asgari kadrolarında yapısal değişiklikler yaptığını bildirdi.

İletişim fakültelerinin sayısıyla basın çalışanlarının istihdam sahası arasında pozitif bir denge bulunmadığını vurgulayan Aşkın, mezunların birçoğunun sektörde iş bulamadığını kaydetti.

Aşkın, Basın İlan Kurumunun iletişim fakültesi mezunlarına fazlaca istihdam sağladığına değinerek, bunun yanında yerel medyada da ne kadar fazla iletişim mezunu yer alabilirse içerik, tiraj ve okur kazanamama gibi sorunların çözümüne o kadar katkı saylayacağını belirtti.

Eroğlu da basın sektörü için faydalı olacak projelere severek katkı sunacaklarını bildirdi.