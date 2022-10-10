BİK şube müdürü Recep Bolat, mezarı başında anıldı - Son Dakika
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BİK şube müdürü Recep Bolat, mezarı başında anıldı

10.10.2022 15:22
BİK şube müdürü Recep Bolat, mezarı başında anıldı

Basın ve İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürlüğü görevini sürdürürken, denetleme sırasında yerel bir gazete sahibinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Recep Bolat vefatının 10. yılında memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki kabri başında anıldı.

Basın ve İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürlüğü görevini sürdürürken, denetleme sırasında yerel bir gazete sahibinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Recep Bolat vefatının 10. yılında memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kayabaşı Mezarlığı'nda Bolat için düzenlenen anma törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Müftüsü Mustafa Altun, BİK Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara ve ilgililer katıldı.

Bolat'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Törende konuşan BİK Kahramanmaraş Şube Müdürü Kara, 10 yıl önce silahlı saldırıda hayatını kaybeden meslektaşları Bolat'ı anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Recep Bolat ve Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü Şefi Devrim Ersen Özergin'e Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Anma törenine katılan ve bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılar Bolat'ın kabrine karanfil bırakarak yakınlarına taziyelerini iletti.

Kara, törenin sonunda Bolat'ın ailesine, BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç tarafından kaleme alınan taziye mektubunu teslim etti.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Sakarya, Göksun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİK şube müdürü Recep Bolat, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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