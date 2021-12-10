BİK ŞUBE MÜDÜRÜ VE BASIN TEMSİLCİLERİNDEN BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU'NA ZİYARET - Son Dakika
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BİK ŞUBE MÜDÜRÜ VE BASIN TEMSİLCİLERİNDEN BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU'NA ZİYARET

10.12.2021 10:19

Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ve Şube Müdür Yardımcısı Engin Kaşdaş, ilimizde resmi ilan alan gazete temsilcileriyle birlikte Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaretimize gelerek gündeme ve yerel medyanın sorunlarına ilişkin görüş alış verişinde bulundular.

Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ve Şube Müdür Yardımcısı Engin Kaşdaş, ilimizde resmi ilan alan gazete temsilcileriyle birlikte Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaretimize gelerek gündeme ve yerel medyanın sorunlarına ilişkin görüş alış verişinde bulundular. Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Şube MüdürüMurat Yürekli ve Şube Müdür yardımcısı Engin Kaşdaş, yerel basının içinde bulunduğu sorunları ve talepleriyle ilgili Başkanımız Selahattin Ekicioğlu'na bilgiler verdi. Döviz kurunun ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların kısa sürede atlatılacağı umudunu taşıdıklarını belirten Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli, "Yerel basının önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle yerel basının ekonomik sıkıntı içinde olduğunu da görüyoruz. İnşallah 2022 yılı ülkemiz için yatırım yılı olacak. Dolayısıyla yerel basınımızda bundan yararlanacak ve içinde bulunduğu sorunlar da hafifleyecektir. 2022 yılında uygulanacak resmi ilan fiyatları da yeni yılla birlikte yeniden belirlenecektir. Umarım bu da basınımızın ekonomik sorunlarına katkı sunacaktır. Bizler yerel basına destek noktasında Belediye Başkanlarımızın da katkı sunduklarını biliyor ve teşekkür ediyoruz. " dedi. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu da ülkede yaşanan ekonomik sorunların herkesi etkilediğinin farkında olduklarını dile getirerek yerel basının da bu olumsuz koşullardan maliyetlerin de artmasıyla birlikte daha da etkilendiğinin farkında olduklarını söyledi. Başkanımız Ekicioğlu, açıklamasında şunları ifade etti: "Yerel basınımız bir şehrin olmazsa olmazlarındandır. Yerelde yapılan çalışmaların takip edilmesi ve yapılan yanlışların da basın Ahlak ilkleri doğrultusunda halkla paylaşılmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz yerel basınımız demokrasinin gelişmesi noktasında da çok önemli işlevlere sahiptir. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak bugüne kadar hiç ayrım yapmadan yerel basınımızın yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Yerel basın bir toplumun aynı zamanda aynasıdır. Yerel basında da isteğimiz basın Ahlak ilkeleri doğrultusunda yapılan doğruları ve yanlışları doğru bir şekilde aktarmasıdır. Biz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerel basına habercilik konusunda sipariş haber yaptırmayacağız ve onların görüş, öneri ve eleştirilerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Yapmış oldukları ziyaretten dolayı Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ve Şube Müdür Yardımcısı Engin Kaşdaş, ilimizde resmi ilan alan gazete temsilcilerine teşekkür ediyorum. "

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum BİK ŞUBE MÜDÜRÜ VE BASIN TEMSİLCİLERİNDEN BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU'NA ZİYARET - Son Dakika


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