BİK Tekirdağ Şube Müdürü Karakaya Edirne'de basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti - Son Dakika

Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Edirne'de basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti.

Karakaya, programı kapsamında Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, ziyareti nedeniyle Karakaya'ya teşekkür etti.

Kentte yayın yapan gazeteleri ziyaret edeceğini ifade eden Karakaya'ya BİK personeli Eser Aksu ve Salih Çolak da eşlik etti.

Karakaya daha sonra basın yayın kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürdü.