BİK Tekirdağ Şube Müdürü Karakaya'ya ziyaret - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik, Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya'yı ziyaret etti.

Çevik ve Karakaya, kurumlar arasında ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çevik, Tekirdağ BİK'in başarılı çalışmalarını ve yerel gazetelerle olan diyaloglarına yakından takip ettiklerini ifade etti.

Karakaya da tüm belediye çalışanlarına, kurumlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.