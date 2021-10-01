Büyükşehir, BİK'in Darıca'daki tesislerini kiraladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Bayramoğlu'nda bulunan Basın İlan Kurumu'nun (BİK) sosyal tesislerini 10 yıllığına kiraladı. 1968 yılında hizmete giren tesisler, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlik merkezi ve gençlik kampları olarak değerlendirilecek. Tesiste otel binası, konaklama alanları, spor tesisleri ve kafeterya gibi alanlar yer alıyor.

10 YILLIK KİRALAMA

Kocaeli'de gençlere yeni sosyal tesisler kazandırmak için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, 1968 yılından bu yana BİK'in basın mensuplarına yönelik sosyal tesisleri olarak kullanılan alanı kiraladı. BİK ile yapılan sözleşme gereği tesislerin kullanımını 10 yıl boyunca Büyükşehir üstlendi. Yaklaşık 45 dönümlük arazi üzerinde yer alan tesisler, bundan sonra gençlik merkezi ve gençlik kampı olarak hizmet verecek. Tesisler bölgede çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.

OTEL BİNASI VE KONAKLAMA TESİSLERİ

Yaklaşık 45 dönümlük bir alana yayılan tesiste 22 odalı otel binası, 6 bloktan oluşan 76 odalı konaklama tesisleri, lokanta, sosyal tesis, 3 adet tek katlı 24 odalı prefabrik personel konutu, açık havuz, basketbol, voleybol ve futbol sahaları yer alıyor. 1968 yılında gazetecilerin tatil ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere yazlık tesis olarak işletmeye açılan tatil köyü, 2011 yılından itibaren yenilenen binalar ile birlikte yaz-kış hizmet veren bir tesis haline getirilmiş. Tesisin yüzde 90'ını açık alanlar oluşturuyor.

YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Halen BİK'in tesisleri yanında bulunan Balyanoz Koyunda Büyükşehir tarafından kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Bayramoğlu Sahil Parkı'nın hemen yanında inşa edilen Balyanoz Sahil Parkında yürüyüş ve bisiklet yolları, tenis kortu, otopark, basketbol sahası, fitness alanları, mescit, çocuk oyun alanı, kafeterya ve sosyal alanlar inşa edilecek. Balyanoz Koyu'ndaki sahil parkı ve BİK'ten kiralanan sosyal tesisle bölgede yeni bir cazibe merkezi oluşturulacak.