Üye Girişi
BİK ve DİKA Mardin ile Şırnak'ta gazetecilere "Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi" verdi - Son Dakika

BİK ve DİKA Mardin ile Şırnak'ta gazetecilere "Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi" verdi

24.06.2021 14:29
BİK ve DİKA Mardin ile Şırnak'ta gazetecilere

Mardin ve Şırnak'ta "Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi" kapsamında 2 günlük eğitimi tamamlayan yerel basında çalışan gazetecilere sertifika verildi.

Mardin ve Şırnak'ta "Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi" kapsamında 2 günlük eğitimi tamamlayan yerel basında çalışan gazetecilere sertifika verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Basın İlan Kurumu (BİK) ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından düzenlenen eğitimin ardından bir otelde gerçekleştirilen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, kamu adına gerçekleri araştırma ve doğru haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevini layıkıyla yerine getiren basın çalışanlarının her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

Haberin, bilginin, görüntünün bir noktadan bir noktaya saniyeler içinde transfer edildiği, hızın her şeyin önüne geçtiği zamanların yaşandığını aktaran Demirtaş, ülkelerin teknolojinin geldiği bu noktada devlet kurumlarını dahi daha seri hizmet verebilmek adına dijital mecralara, mobil uygulamalara taşıdığını belirterek, "Bunların ileride izleyeceğimiz filmin fragmanı olduğunu, yakın gelecekte yapay zeka başta olmak üzere pek çok bilimsel ve teknolojik gelişmeye tanık olacağımızı ise artık hepimiz biliyoruz. İşte iç içe giren bilim, teknoloji ve internet labirentinde, doğru ve gerçek bilgiye erişim ve erişilen bilginin güvenliğinin sağlanması da ciddi önem arz ediyor." dedi.

Demirtaş, bu noktada siber güvenlik adı verilen güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde sağlanmasının, bilgi ve veri güvenliği açısından büyük önem taşıdığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Siber dünyanın risk, tehdit ve güvenlik açıklarına karşı sürekli teyakkuzda, hackerler, siber aktivistlere ve yabancı istihbarat kurumlarının siber saldırılarına karşı uyanık olmamız icap ediyor. Bilgi çağının en önemli güvenlik gereksinimi olan siber güvenliği, kamu ve özel sektör tüm kurumlarımızda olduğu gibi, basın işletmelerimizde de mutlak surette sağlamamız gerekiyor."

Eğitim programının basın sektöründe faaliyet gösteren kurumlara siber güvenlik alanında yetkinliklerinin arttırılmasında önemli katkılar sunacağını aktaran Demirtaş, eğitimlerle basın işletmelerinin hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlayacağını, kurumsal kapasitenin katlanmasını ve bunun doğru kullanımına imkan tanıyacağını anlattı.

"Algı operasyonlarının yapıldığı bu mecralarda farklı tehlikeler de var"

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran da medeniyetin doğduğu coğrafyanın artık huzura kavuştuğunu ve herkesin gönül rahatlığıyla bölgeyi gelip gezebildiğini, bunda medyanın da önemli katkıları olduğunu kaydetti.

Özellikle dijitalleşmenin gelişmesiyle habercilikte hızın önemine dikkati çeken Duran, bunun beraberinde birtakım sorunlar da getirdiğini aktardı.

Teknoloji ve tecrübenin bir araya gelmesinin önemini vurgulayan Duran, bir saat içerisinde internet sitesi kurup haber yaymaya başlanabileceğini belirterek, şöyle dedi:

"Sosyal medya mecralarını bu işin içine katmıyorum bile. Algı operasyonların çok rahat yapılabildiği, yalan bilginin doğru bilginin önüne geçtiği ve maalesef yalan bilginin doğru bilgiden daha fazla değer gördüğü bir mecra ile karşı karşıyayız. Biz BİK olarak istiyoruz ki siz partnerlerimiz kendi internet sitelerini geliştirsinler. Dolayısıyla bu konunun geliştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Özellikle siber güvenliği tercih ettik, çünkü algı operasyonlarının yapıldığı bu mecralarda farklı tehlikeler de var. ABD veya İsveç'te yaşandı. Bir müddet çok büyük önemli gazeteler yayın yapamadılar. Bu şunu gösteriyor, dünyanın en teknolojisi iyi ülkelerde bile siber güvenlik bir sorun. Bu alanda da kendinizi konumlamayı, algı operasyonlarına kapalı olmayı ama her şeyden önce dijital güvenliğe kapalı olmayı sizlere anlatalım istedik."

"Yazılı mecradan hızlı bir şekilde artık dijital mecraya kayıyor"

Duran, çok önemsedikleri yerel medya ile 30'dan fazla şehirde bir araya geldiklerini, internet üzerinden de bazı eğitim programları düzenlediklerini ifade ederek, "Eğitimi önemsiyoruz, çünkü sektör yazılı mecradan hızlı bir şekilde artık dijital mecraya kayıyor. Reklam paylarına da baktığınızda bunları görüyorsunuz. Bizdeki hızlı gerilemenin karşısında internet medyasında inanılmaz bir reklam portföyünde artış var. Bu internet sitesini pekala biz de yapabiliriz." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden ile diyaloğunu anımsatan Duran, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanımız da malum pandemi selamı olan yumruk selamını o elini uzatınca yumruğuna dokunuyor ve o arada kalkarken bir görüntü yakalıyorlar. Sanki Cumhurbaşkanımız, Biden'ın elini öpüyormuş gibi bir görüntü. Batı, daha çok ABD medyası bunu bu şekilde ve çok farklı bir haberde fotoğrafı kullanıyor. Yani fotoğrafla haberin aslında bir alakası yok ama ne acıdır ki bizde de bazı medya kuruluşları bu haberi bu şekilde kullandı. Halbuki ABD lideri Cumhurbaşkanımızın yanına kadar yürüdü. Cumhurbaşkanımıza değer verdi ve Türkiye'ye değer verdiği bir algı ve gerçeklik varken tam tersine kendi ülkesinin liderini aşağılayan bir tarzda başlık atan maalesef gazetemiz ve internet medyamız oldu. Çok üzücü. Kendi ülkesini, liderini sahiplenmeyen, onu tahkir edecek görüntüler. İçeride muhalefettir, farklı birtakım siyasi algılardır bunlar tartışılabilir. Tabii yine de bu türde ahlaksız, bu görüntüden bahsetmiyorum ama siyasetin doğasında var bu. Kendi ülkesinin liderini, itibarını dışarıda zedelemeye dönük bir faaliyet yapan kusura bakmasın bu ülkeden değildir."

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da özellikle medyanın da dijital ortama taşındığı çağda eğitimin faydasına vurgu yaptı.

BİK Diyarbakır ve bağlı iller Şube Müdürü Osman Başeğmez'in konuşmasının ardından 25 gazeteciye sertifika verildi.

Törenden sonra BİK Genel Müdürü Duran, bölgedeki 7 ilin medya temsilcileriyle bir araya gelerek sorun, talep ve görüşlerini dinledi.

BİK ve DİKA Mardin ile Şırnak'ta gazetecilere Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi verdi
BİK ve DİKA Mardin ile Şırnak'ta gazetecilere Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi verdi
BİK ve DİKA Mardin ile Şırnak'ta gazetecilere Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi verdi
BİK ve DİKA Mardin ile Şırnak'ta gazetecilere Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi verdi
BİK ve DİKA Mardin ile Şırnak'ta gazetecilere Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi verdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mardin, Şırnak, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BİK ve DİKA Mardin ile Şırnak'ta gazetecilere 'Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi' verdi - Son Dakika


Son Dakika

Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 15:48 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 15:29 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi 15:22 Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi 14:46 Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız 14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Erdoğan, vekillerden 2 talepte bulundu: Yeni anayasa sürecine sahip çıkın, sık sık vatandaşla bir araya gelin 14:30 Erdoğan, vekillerden 2 talepte bulundu: Yeni anayasa sürecine sahip çıkın, sık sık vatandaşla bir araya gelin
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu 14:11 Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü 12:29 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü

Son Dakika Haberleri
15:47 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber
15:34 Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü
15:28 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
15:21 Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi
15:21 Yargıtay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yücel Küçükaltun "Can Azerbaycan'a" şiiriyle, iki ülke arasında kardeşlik köprüsü kurdu
15:00 142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillere talimat verdi: Vatandaşlarla daha sık buluşun
14:35 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor
14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
Sokak ortasında eşini öldüren adam, polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi Sokak ortasında eşini öldüren adam, polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi         
15:50
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştirmeye başladılar Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştirmeye başladılar         
14:59
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti         
14:12
Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu         
13:44
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 15:54:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BİK ve DİKA Mardin ile Şırnak'ta gazetecilere "Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi" verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement