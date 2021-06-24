BİK ve DİKA Mardin ile Şırnak'ta gazetecilere "Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi" verdi - Son Dakika

Mardin ve Şırnak'ta "Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi" kapsamında 2 günlük eğitimi tamamlayan yerel basında çalışan gazetecilere sertifika verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Basın İlan Kurumu (BİK) ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından düzenlenen eğitimin ardından bir otelde gerçekleştirilen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, kamu adına gerçekleri araştırma ve doğru haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevini layıkıyla yerine getiren basın çalışanlarının her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

Haberin, bilginin, görüntünün bir noktadan bir noktaya saniyeler içinde transfer edildiği, hızın her şeyin önüne geçtiği zamanların yaşandığını aktaran Demirtaş, ülkelerin teknolojinin geldiği bu noktada devlet kurumlarını dahi daha seri hizmet verebilmek adına dijital mecralara, mobil uygulamalara taşıdığını belirterek, "Bunların ileride izleyeceğimiz filmin fragmanı olduğunu, yakın gelecekte yapay zeka başta olmak üzere pek çok bilimsel ve teknolojik gelişmeye tanık olacağımızı ise artık hepimiz biliyoruz. İşte iç içe giren bilim, teknoloji ve internet labirentinde, doğru ve gerçek bilgiye erişim ve erişilen bilginin güvenliğinin sağlanması da ciddi önem arz ediyor." dedi.

Demirtaş, bu noktada siber güvenlik adı verilen güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde sağlanmasının, bilgi ve veri güvenliği açısından büyük önem taşıdığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Siber dünyanın risk, tehdit ve güvenlik açıklarına karşı sürekli teyakkuzda, hackerler, siber aktivistlere ve yabancı istihbarat kurumlarının siber saldırılarına karşı uyanık olmamız icap ediyor. Bilgi çağının en önemli güvenlik gereksinimi olan siber güvenliği, kamu ve özel sektör tüm kurumlarımızda olduğu gibi, basın işletmelerimizde de mutlak surette sağlamamız gerekiyor."

Eğitim programının basın sektöründe faaliyet gösteren kurumlara siber güvenlik alanında yetkinliklerinin arttırılmasında önemli katkılar sunacağını aktaran Demirtaş, eğitimlerle basın işletmelerinin hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlayacağını, kurumsal kapasitenin katlanmasını ve bunun doğru kullanımına imkan tanıyacağını anlattı.

"Algı operasyonlarının yapıldığı bu mecralarda farklı tehlikeler de var"

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran da medeniyetin doğduğu coğrafyanın artık huzura kavuştuğunu ve herkesin gönül rahatlığıyla bölgeyi gelip gezebildiğini, bunda medyanın da önemli katkıları olduğunu kaydetti.

Özellikle dijitalleşmenin gelişmesiyle habercilikte hızın önemine dikkati çeken Duran, bunun beraberinde birtakım sorunlar da getirdiğini aktardı.

Teknoloji ve tecrübenin bir araya gelmesinin önemini vurgulayan Duran, bir saat içerisinde internet sitesi kurup haber yaymaya başlanabileceğini belirterek, şöyle dedi:

"Sosyal medya mecralarını bu işin içine katmıyorum bile. Algı operasyonların çok rahat yapılabildiği, yalan bilginin doğru bilginin önüne geçtiği ve maalesef yalan bilginin doğru bilgiden daha fazla değer gördüğü bir mecra ile karşı karşıyayız. Biz BİK olarak istiyoruz ki siz partnerlerimiz kendi internet sitelerini geliştirsinler. Dolayısıyla bu konunun geliştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Özellikle siber güvenliği tercih ettik, çünkü algı operasyonlarının yapıldığı bu mecralarda farklı tehlikeler de var. ABD veya İsveç'te yaşandı. Bir müddet çok büyük önemli gazeteler yayın yapamadılar. Bu şunu gösteriyor, dünyanın en teknolojisi iyi ülkelerde bile siber güvenlik bir sorun. Bu alanda da kendinizi konumlamayı, algı operasyonlarına kapalı olmayı ama her şeyden önce dijital güvenliğe kapalı olmayı sizlere anlatalım istedik."

"Yazılı mecradan hızlı bir şekilde artık dijital mecraya kayıyor"

Duran, çok önemsedikleri yerel medya ile 30'dan fazla şehirde bir araya geldiklerini, internet üzerinden de bazı eğitim programları düzenlediklerini ifade ederek, "Eğitimi önemsiyoruz, çünkü sektör yazılı mecradan hızlı bir şekilde artık dijital mecraya kayıyor. Reklam paylarına da baktığınızda bunları görüyorsunuz. Bizdeki hızlı gerilemenin karşısında internet medyasında inanılmaz bir reklam portföyünde artış var. Bu internet sitesini pekala biz de yapabiliriz." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden ile diyaloğunu anımsatan Duran, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanımız da malum pandemi selamı olan yumruk selamını o elini uzatınca yumruğuna dokunuyor ve o arada kalkarken bir görüntü yakalıyorlar. Sanki Cumhurbaşkanımız, Biden'ın elini öpüyormuş gibi bir görüntü. Batı, daha çok ABD medyası bunu bu şekilde ve çok farklı bir haberde fotoğrafı kullanıyor. Yani fotoğrafla haberin aslında bir alakası yok ama ne acıdır ki bizde de bazı medya kuruluşları bu haberi bu şekilde kullandı. Halbuki ABD lideri Cumhurbaşkanımızın yanına kadar yürüdü. Cumhurbaşkanımıza değer verdi ve Türkiye'ye değer verdiği bir algı ve gerçeklik varken tam tersine kendi ülkesinin liderini aşağılayan bir tarzda başlık atan maalesef gazetemiz ve internet medyamız oldu. Çok üzücü. Kendi ülkesini, liderini sahiplenmeyen, onu tahkir edecek görüntüler. İçeride muhalefettir, farklı birtakım siyasi algılardır bunlar tartışılabilir. Tabii yine de bu türde ahlaksız, bu görüntüden bahsetmiyorum ama siyasetin doğasında var bu. Kendi ülkesinin liderini, itibarını dışarıda zedelemeye dönük bir faaliyet yapan kusura bakmasın bu ülkeden değildir."

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da özellikle medyanın da dijital ortama taşındığı çağda eğitimin faydasına vurgu yaptı.

BİK Diyarbakır ve bağlı iller Şube Müdürü Osman Başeğmez'in konuşmasının ardından 25 gazeteciye sertifika verildi.

Törenden sonra BİK Genel Müdürü Duran, bölgedeki 7 ilin medya temsilcileriyle bir araya gelerek sorun, talep ve görüşlerini dinledi.