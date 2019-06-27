Son Dakika Haberleri: BİK ve PTT arasında iş birliği anlaşması
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BİK ve PTT arasında iş birliği anlaşması

40 dakika önce

Basın İlan Kurumu (BİK) ve PTT, resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüklerine göndereceği gazete nüshaları da dahil her türlü evrak için kuruma uygulanan indirimden faydalanmalarına yönelik iş birliği anlaşması yaptı.

BİK ve PTT arasında iş birliği anlaşması, System.String[]
Basın İlan Kurumu (BİK) ve PTT, resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüklerine göndereceği gazete nüshaları da dahil her türlü evrak için kuruma uygulanan indirimden faydalanmalarına yönelik iş birliği anlaşması yaptı.
BİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşmayla, gazeteler, BİK Şube Müdürlüklerine gönderecekleri gazete nüshaları da dahil her türlü evrak için PTT tarafından Basın İlan Kurumuna tanınan indirimden faydalanabilecek.
Gazetelerin söz konusu indirimden yararlanabilmesi için kargonun gönderileceği ildeki Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğünün müşteri kodunu, bulundukları yerlerdeki PTT şubelerine bildirmesi yeterli olacak.
Yarından itibaren yürürlüğe konulacak sözleşmeyle, Basın İlan Kurumunun www.bik.gov.tr ve www.ilan.gov.tr internet sitelerinde yer alan süreli yayınlar listesindeki resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin, Basın İlan Kurumu gönderilerindeki kargo giderlerinde önemli bir tasarrufta bulunmalarına imkan sağlanmış olacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:15 Kaynak: AA
Basın İlan Kurumu, PTT, Güncel
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