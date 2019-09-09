BİK Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Zahid Sobacı seçildi

Denetleme asil üyeliklere ise Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Türker Çeltik , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, yedek üyeliklere ise İstanbul Gazetesi Sahibi Baturhan Koçak , Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İlan Prodüktörleri Temsilcisi-Gülbelde Yay. Rek. Ltd. Şti. Sahibi Şevket Karahan getirildi.

BİK'in 30. Dönem Genel Kurul toplantısı, Cevizlibağ 'da bulunan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlük binasında basın, hükumet ve tarafsızlar grubundan toplam 36 genel kurul üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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