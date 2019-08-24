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BİKEM çalışmalarında hız kesmiyor

50 dakika önce

Biga Kent Konseyi Kent Müzesi ve Arşivi (BİKEM) çalışma grubu çalışmalarına son hızıyla devam ediyor.

BİKEM çalışmalarında hız kesmiyor, System.String[]

Biga Kent Konseyi Kent Müzesi ve Arşivi (BİKEM) çalışma grubu çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Veysel Tolun'un başkanlığında çalışmalarını sürdüren çalışma grubu son toplantısını Halimbey Konağında düzenledi.


Kent arşivi ve objeler vasıtası ile yeni bir düzenleme yapılması planlanan müzenin yaşayan bir müze haline gelebilmesi için kararlar alındı. Kent belleğinin diri tutulması; kent bilincinin, kent kültürünün uzun yıllara yayılan bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla bir araya gelen Biga Kent Konseyi Kent Müzesi ve Arşivi Çalışma Grubu toplantısına Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da katılarak ekibe dahil oldu. Toplantıda BİKEM Yürütme Kurulu oluşturularak somut adımlar atıldı. Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı da çalışma grubunun bu ekip ile çok hızlı sonuç alacağını ve bu sayede Biga'nın gelecek kuşaklarına kent hakkındaki bilgi, belge ve tarihi materyallerinin en sağlıklı yöntemlerle aktarılacağını ifade etti. - ÇANAKKALE

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kent Konseyi, Arkeoloji, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
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