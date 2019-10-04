Son Dakika Haberleri: Bikinili fotoğrafı nedeniyle işe alınmadı
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Bikinili fotoğrafı nedeniyle işe alınmadı

47 dakika önce

Amerikalı kadın bikinili fotoğrafı nedeniyle işe alınmadı

Bikinili fotoğrafı nedeniyle işe alınmadı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde bir kadın iş görüşmesi yaptığı şirketin, kendisine ait bikinili bir fotoğrafı alıp firmanın sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayımlayarak, iş başvurusunda bulunan diğer insanları bu fotoğraf üzerinden uyarmakla suçladı.


Kickass Masterminds adlı şirkete pazarlama koordinatörü pozisyonu için başvurduğunu belirten Emily Clow, bir şirket yetkilisinin kendisini kısa süre sonra arayarak bir sonraki adıma geçmek istediklerini, bu arada kendisine şirketin Instagram hesabını takibe almasını tavsiye ettiğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:31 
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