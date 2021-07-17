Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli ateş püskürdü: Sinirim kişisel değil

İngiltere'de yaşayan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Daha önce, "Lezbiyen bir ilişki yaşamak isterdim" diyerek dikkat çeken Yereli, bu kez tecavüz açıklamasıyla çok konuşuldu.

ÇARPICI "TECAVÜZ" AÇIKLAMASI

Bikinisiyle poz veren Serel Yereli'ye "Hiç giymesen de olurmuş" ve "Biraz edep yahu!" tarzında yapılan yorumlar yapıldı. Eleştirilere yanıt veren Yereli, "Sinirim kişisel değil. Sinirim bu mantaliteye bu başlıkları yazacak gücü veren tecavüz kültürünün altında hayatları mahvolan binlerce kız çocuğu için" dedi.

"LEZBİYENLİK" ÇIKIŞI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Serel Yereli, geçtiğimiz yıllarda bir takipçisinin, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna "Yalan yok, isterdim. Ama baya straightim (düz), erkekler dozunda iletişime geçildiğinde iyi yani, sıkıntı yok. Farklıyız biz tabii baya ama onlarda insan sonuçta" cevabını vermişti.

"BAKİRELİK" İTİRAFI

Takipçisinin bakirelik sorununa da cevap veren Serel Yereli, "Evet desem inanacak mısın? sadece soruyorum" ifadelerini kullanmıştı.