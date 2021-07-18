Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Güzel havaları fırsat bilip sık sık parka giden Serel Yereli'nin bikini pozu takipçilerini büyüledi. Parka bikinili giden güzel oyuncunun paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 25 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Küçük dünyamızda müzik güneştir" notunu düştü.
İşte Serel Yereli'nin bikinili parka gittiği pozları;
Son Dakika › Magazin › Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika Magazin