Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

SIK SIK PARKA GİDİP BİKİNİLİ POZLAR VERİYOR

Güzel havaları fırsat bilip sık sık parka giden Serel Yereli'nin bikini pozu takipçilerini büyüledi. Parka bikinili giden güzel oyuncunun paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 25 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Küçük dünyamızda müzik güneştir" notunu düştü.

İşte Serel Yereli'nin bikinili parka gittiği pozları;