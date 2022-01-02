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Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor - Son Dakika

Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor

02.01.2022 09:57

ABD'de bikinisiyle servis yaparak sosyal medyada büyük bir üne sahip olan 19 yaşındaki bir barista, gelirinin iyi olması kadar mesleğinin zor olduğundan söz etti. Kazandığı maaşla hayatına yön verebildiğini ifade eden genç barista, "Erkek müşteriler çoğunlukla sınırlarını aşabiliyorlar. Kıyafetim yüzünden beni yargılıyorlar ve daha fazlasını isteme cesaretini gösteriyorlar" dedi.

Washington'da barista olarak çalışan Grace, eğitim ücreti ve günlük masraflarını ödemekte zorlandığı için çalışmaya başladı. Diğerler baristalardan farklı olarak bikinisiyle kahve servis ettiğini anlatan Grace, gelirinin iyi olması kadar mesleğinin zor olduğundan söz etti.

Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanan genç barista: Erkekler bazen daha fazlasını istiyor

"MÜŞTERİLER KİMİ ZAMAN SINIRI AŞABİLİYOR"

Grace özellikle işi nedeniyle pek çok kişinin kendisine ön yargıyla yaklaştığını dile getirdi. İşinin kendisine sunduğu fırsatlardan memnun olduğunu ve kazandığı maaşla hayatına yön verebildiğini ifade eden Grace kimi zaman müşterilerin sınırı aşabildiğini söyledi.

Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanan genç barista: Erkekler bazen daha fazlasını istiyor

"İNSANLAR YALNIZCA KAHVE SERVİS ETTİĞİMİ ANLAYAMIYORLAR"

Grace, "Erkek müşteriler çoğunlukla sınırlarını aşabiliyorlar. Bazen filtreleri olmuyor. İnsanlar sadece kahve servis ettiğimi anlayamıyorlar. Kıyafetim yüzünden beni yargılıyorlar ve daha fazlasını isteme cesaretini gösteriyorlar. Bu durum ben ve diğer bikinili baristaların üzerinde kötü bir algı oluşmasına neden oluyor" dedi.

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Washington, Güncel, Son Dakika

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