Kıbrıs Barış Harekatının 47'inci yıldönümünde KKTC'nin Kapalı Maraş bölgesinde bulunan 200 yıllık Bilal Ağa Mescidi, yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı açılışın kurdelesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kesti

Kıbrıs Barış Harekatının 47'inci yıldönümünde KKTC'nin Kapalı Maraş bölgesinde bulunan 200 yıllık Bilal Ağa Mescidi, yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı açılışın kurdelesin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nden canlı bağlantıyla toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu yapılan Bilal Ağa Mescidi'nin yeniden ibadete açılmasını canlı bağlantı ile gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mescidin KKTC'ye hayırlı olmasını dilediği konuşmasında şunları kaydetti:

"Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Türk-İslam mimarisinin bölgede günümüze ulaşabilmiş birkaç eserinden biri olan Bilal Ağa Mescidi'ni yeniden ibadete açmanın heyecanını ve iftiharını yaşıyoruz. Restorasyon çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresine emanete sahip çıkma noktasında sergilediği hassasiyet nedeniyle ben de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temeli atılan ve açılışı yapılan projelerin Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını dileyerek, "Kıbrıslı kardeşlerimizi ve emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, ilgili kurumlarımızı, KKTC makamlarını canıgönülden tebrik ediyorum. KKTC'li kardeşlerimin birliğinin, beraberliğinin daim olmasını da ayrıca diliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. " dedi.

Kurban Bayramı'nda böyle hayırlı bir açılışın yapılmasının Kıbrıs ve Maraş'a bereket ve hayır getirmesi niyazında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Maraş'ın açıldığı günden itibaren bu mescitte ezanın okunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün büyük gayretleriyle 200 yıllık Bilal Ağa Mescidi onarıldı ve ibadete hazır hale getirildi. İnşallah bundan sonra hem mescitte ibadet edecek kardeşlerimizin hem de bundan sonra mescidin yanlarında külliye haline getirilmesi noktasında yine Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bazı planlamalar var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Zat-ı devletlerine ve Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey'e bu güzel mabedi milletimize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. "

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki ile Maraş bölgesinin halkın ziyaretine açıldığını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"O günden bugüne yeni gelişmeler olmuş. Bu gelişmelerin en güzellerinden biri de şu anda içinde bulunduğumuz Bilal Ağa Mescidi'nin onarılmış, tamir edilmiş ve ibadete hazır hale getirilmiş olmasıdır. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, Maraş'ta yüzlerce binanın içerisinde ilk tamir edilen ve ibadete açılan bir yer olması münasebetiyle Bilal Ağa Mescidi öne çıkmış oldu. Hayırlara vesile olur inşallah. Bundan sonra KKTC için bu Maraş bölgesinin nice güzelliklere vesile olmasını ve Besmeleyi bu mescitte atmış olmamızın da berekete ve hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim hayırlı eylesin inşallah. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, canlı bağlantıların ardından salonda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, bazı siyasi partilerin liderleri ile temsili açılış ve temel atma kurdelesini kesti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müze olarak açılışı yapılan, 1974 Barış Harekatı'nda kullanılan çıkarma gemisinin minyatürünü takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin düzenlendiği salondan ayrılırken vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, KKTC Din Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal ve KKTC Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken yeniden ibadete açılan Bilal Ağa Mescidi'nin kurdelesini birlikte kesti.