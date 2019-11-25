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Bilal Başacıkoğlu Açıklaması

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, ailesine küfür edildiğini söyledi.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, ailesine küfür edildiğini söyledi.


4-1 yenildikleri Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında taraftar ile tartışan Bilal Başacıkoğlu, sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı.


Bilal Başacıkoğlu,"Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Tepki gösterir, eleştirebilirsiniz. Formasını giydiğim her kulübün taraftarına her zaman saygı duydum, onlar için mücadeleden geri durmadım, görebilir, görmezden gelebilirsiniz. Mağlubiyet sonrası en az sizler kadar benim de moralim bozuluyor. İnanabilir, inanmayabilirsiniz. Ancak herkesin aile, anne gibi kıymetli değerlere saygı göstermesi mecburidir. Ben böyle yetiştirildim, böyle gördüm. Kaybettikten sonra yaşadığım üzüntünün üstüne böylesi kıymetli değerleri umursamadan şahsıma, anneme ve aileme edilen küfürler beni de karşılık vermek durumunda bıraktı. Başımı öne eğip küfürleri kabullenemezdim. Sosyal medya da yansıyan görüntülerin izahı tamamen bu şekildedir" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
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