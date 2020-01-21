Bilal Başacıkoğlu ilk idmanına çıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilal Başacıkoğlu ilk idmanına çıktı! - Son Dakika Spor

Bilal Başacıkoğlu ilk idmanına çıktı!

6 saat önce

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas ve şut çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.

Bilal Başacıkoğlu ilk idmanına çıktı!, System.String[]

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas ve şut çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.


Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ile Fıratcan Üzüm antrenmanda yer almadı.


Bilal, ilk antrenmanına çıktı


Trabzonspor'un yeni transferi Bilal Başacıkoğlu da takımla ilk antrenmanına çıktı.


Çift kale maçta oynayan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra bireysel çalışmalarına devam etti.


Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Denizli'ye gidecek.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Abdülkadir Ömür, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:37 
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