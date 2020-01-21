Bilal Başacıkoğlu Trabzonspor'da - Son Dakika
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Bilal Başacıkoğlu Trabzonspor'da

6 saat önce

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bilal Başacıkoğlu Trabzonspor'da, System.String[]

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.


Bordo-mavililer, son olarak Kayserispor'da görev alan ve serbest durumda bulunan kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu yer aldı.


Genç bir oyuncuyu kadroya kattıklarını belirten Ömer Sağıroğlu, "Genç kardeşimize aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kendisinin kariyerine de Trabzonspor'a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum" dedi.


Bordo-mavili kulübe gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilal Başacıkoğlu ise, "Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur" diye konuştu.


Kariyerinde Heerenveen ve Feyenoord formaları da giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kayserispor forması ile görev aldığı 11 maçta 3 asiste imza attı.


Trabzonspor'un yeni transferi Bilal Başacıkoğlu 45 numaralı formayı giyecek.


İşte alacağı ücret


Öte yandan Trabzonspor tarafından sözleşme detayları da paylaşıldı. Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:


"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.


Anlaşmaya göre oyuncuya;


2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.


Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya ;


2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000 TL garanti ücret,


2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000 TL garanti ücret ödenecektir.


Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir." - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Kayserispor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
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