Bilal Başacıkoğlu, yeni sezonu bekliyor
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:10 Kaynak: İHA
'un genç kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını Avusturya
'da sürdürüyor. Geçen sezon yaşadığı şansız sakatlık sonrası beklentilerin atlında kalan gurbetçi futbolcu Bilal Başacıklıoğlu, Avusturya kampında takımla birlikte çalışmalara başladı. Kayseri'deki 1.etap kampına katılmayan ve ülkesinde hem tedavisine hem de çalışmalarına devam eden Bilal, 2.etap kampında güç depoluyor. Yeni sezonda hem teknik heyet hem de Sarı-Kırmızılı taraftarların Bilal Başacıkoğlu'ndan beklentileri oldukça fazla.
Sağ ve sol kanat oynayan Bilal Başacıkoğlu, Avusturya kampında hırsı, isteği ile dikkat çekiyor. - KAYSERİ
Ali Koç'tan Deniz Türüç'e transfer telefonu Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Ahmet Kavalcı: Abdullah Avcı 3 transfer istedi