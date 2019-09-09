Son Dakika Haberleri: Bilal Budak Manisaspor'un en genç oyuncusu oldu
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Bilal Budak Manisaspor'un en genç oyuncusu oldu

57 dakika önce

TFF 3. Lig'de mücadele eden Manisaspor'un 2003 doğumlu oyuncusu Bilal Budak, kulüp tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu.

Bilal Budak Manisaspor'un en genç oyuncusu oldu, System.String[]

TFF 3. Lig'de mücadele eden Manisaspor'un 2003 doğumlu oyuncusu Bilal Budak, kulüp tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu.


Sezona yine altyapı oyuncuları ve daha önce kadroya katıp lig öncesi profesyonel yaptığı amatör futbolcularla başlayan Manisaspor, ilk hafta deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor, dün de evinde Yeni Orduspor'dan birer puan almayı başardı. Yeni Ordu maçından golsüz beraberlikle ayrılan Manisa'da taraftarlar takımı alkışladı. Manisaspor'un, Yeni Orduspor ile oynadığı maçta 86. dakikada oyuna giren Bilal Budak, yaşı ile dikkat çekti. 2003 doğumlu olan 16 yaşındaki oyuncu Manisaspor tarihinde profesyonel olarak oynayan en genç oyuncu oldu. Maç sonunda kısa bir açıklama yapan Bilal Budak, "İlk maçımda çok büyük heyecan yaşadım. Bu anı asla unutmayacağım. Hedefim takımıma uzun yıllar hizmet etmek. Bunun için çok çalışıp formayı hocamdan almak için savaşacağım." dedi. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Orduspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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